Xavi streicht offenbar Rekord-Gehalt bei RB Leipzig ein

IMAGO/Christian Schroedter

Xavi Simons mit Rekord-Gehalt bei RB Leipzig

RB Leipzig hat für die fixe Verpflichtung von Xavi Simons von Paris Saint-Germain tief in die Tasche gegriffen. Mit einer Ablöse von 50 Millionen Euro plus Bonuszahlungen ist der Niederländer der Rekord-Transfer der Roten Bullen. Auch in Sachen Gehalt erreicht er offenbar neue Sphären.

Denn: Wie "Sport Bild" berichtet, soll Xavi Simons nun ein Jahresgehalt von zwölf Millionen Euro bei RB Leipzig bekommen. Damit steigt er auch zum Rekord-Verdiener der Vereinshistorie auf.

Eine Ausstiegsklausel soll der Offensivspieler laut dem Bericht nicht besitzen. Allerdings soll es vereinsseitig eine Zusage an Xavi geben, dass dieser wechseln darf, wenn RB Leipzig Gewinn mit diesem Transfer macht.

RB Leipzig: Wechselt Xavi Simons im Sommer schon wieder?

Dies wäre laut "Sport Bild" bereits der Fall, wenn der 21-Jährige in diesem Sommer für 51 Millionen Euro wechseln würde, da dann mögliche Bonuszahlungen für die Titelgewinne in der Champions League und der Bundesliga wegfallen würden.

Hintergrund ist, dass die Sachsen in der Königsklasse bereits raus sind und die Meisterschaft bei einem Rückstand von 18 Punkten auf Tabellenführer FC Bayern mehr als unrealistisch ist.

So würden erst ab der kommenden Saison wieder Zahlungen, wie zum Beispiel für den Einzug in die Champions League oder einen Triumph im DFB-Pokal, in Richtung Paris anfallen.

RB Leipzig: Schäfer wertet Xavi-Verbleib als "tolles Zeichen"

Sportchef Marcel Schäfer dementierte im Gespräch mit dem Portal "RB live" zuletzt allerdings, dass Simons RB Leipzig im Sommer wieder verlässt: "Dass er im Sommer schon wieder zum Verkauf steht, stimmt nicht, nein. Es ist nicht nur für RB Leipzig ein tolles Signal, dass er über den Sommer hinweg bleibt, sondern auch ein tolles Signal für die Bundesliga".

Xavi kam bereits im Sommer 2023 per Leihe von PSG zu RB. Dort konnte er in 61 Pflichtspielen 15 Treffer erzielen Zudem legte er 19 Tore für seine Teamkollegen auf.