Medien: Musiala und Bayern "weitgehend einig"

Jamal Musiala wird wohl beim FC Bayern verlängern

Mit Manuel Neuer und Alphonso Davies haben zwei Stars des FC Bayern unlängst ihren Vertrag beim FC Bayern verlängert - mit Jamal Musiala wird in Bälde wohl der nächste Superstar dem Beispiel folgen.

Dass der FC Bayern die Zusammenarbeit mit Superstar Jamal Musiala über den Sommer 2026 hinaus fortsetzen und den neuen Kontrakt am liebsten gestern statt heute festzurren will, ist längst kein Geheimnis mehr. Nun zeichnet sich immer deutlicher ab, dass die Bemühungen bald von Erfolg gekrönt werden könnten.

"Spielerseite und Klub" seien auf einem "guten Weg", sich sogar "weitgehend einig", berichtet Maximilian Koch von der "Abend Zeitung" auf Twitter. Allerdings seien noch "rechtliche Details zu klären", daher werde die Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier nicht mehr im Wochenverlauf erfolgen.

Mit der Verlängerung von Alphonso Davies, die der FC Bayern am Dienstag verkündete, hat man laut Koch wohl einen nicht unerheblichen Schritt in die Richtung eines neuen Musiala-Vertrags gemacht. Dem 21-Jährigen sei es besonders "wichtig", weiter mit seinen "Kumpels" Davies und Leroy Sané zusammenzuspielen.

Verbleib beim FC Bayern? So reagiert Musiala

Offen ist, was das für Sané bedeutet: Der DFB-Star ist nur noch bis Ende Juni 2025 an den FC Bayern gebunden. "Sky"-Reporter Florian Plettenberg bezeichnete den 29-Jährigen unlängst als das "größte Politikum im Verein". Während die alte Garde der Bayern-Bosse um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge eine Verlängerung eher kritisch sieht, sollen andere wichtige Positionen im Klub weiterhin an Sané glauben.

Bei Musiala gestaltet sich die Situation hingegen wohl deutlich klarer: Auch "Sky" berichtete unlängst, dass alles dafür spreche, dass der Offensivstar noch im Februar einen neuen Kontrakt beim deutschen Rekordmeister unterzeichnen werde.

"Jeder, der mich richtig kennt, weiß, wie sehr ich den Klub schätze und wie sehr ich es mag hier zu sein. Ich konzentriere mich auf Fußball und mal schauen, was die nächsten Wochen passiert. Die Gespräche laufen gut", bezog Musiala Ende Januar selbst klar Position.