Warmer Geldregen für den VfB

Der VfB feiert vor der Kurve

Der Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals beschert dem VfB Stuttgart eine Millionensumme.

Zum zweiten Mal binnen drei Jahren steht der VfB Stuttgart im Pokal-Halbfinale.

In einer zähen Partie gegen den FC Augsburg erzielte Nationalstürmer Deniz Undav in der ersten Halbzeit (30.) das Tor des Tages.

Durch den Sprung ins Semifinale kann der VfB Stuttgart mit Mehreinnahmen in Millionenhöhe planen.

Medienberichten zufolge kassiert der Vizemeister rund 3,35 Millionen Euro als Prämie für den Sieg gegen den FC Augsburg.

VfB füllt die Transfer-Kasse auf

Im Falle eines Pokal-Sieges winken den Schwaben weitere 4,3 Millionen Euro.

Schon die Teilnahme an der reformierten Gruppenphase der Champions League brachte dem Klub rund 18 Millionen Euro.

Durch die 1:4-Niederlage gegen Paris Saint-Germain am letzten Spieltag verpasste der VfB nicht nur den Sprung in die K.o-Runde der Königsklasse, sondern auch weitere saftige Einnahmen. Die Qualifizierung für die Zwischenrunde hätte dem Verein nochmal eine Million Euro in die Kassen gespült.

Auf Rang 26 war allerdings Schluss. Als Platzierungsprämie überwies die UEFA immerhin noch 2,75 Millionen Euro.

Wie groß das Millionen-Budget der Stuttgarter für die kommende Transferperiode sein wird, hängt auch davon ab, für welchen oder ob man sich überhaupt für die europäischen Wettbewerbe qualifiziert.

Hoeneß schreibt Geschichte

Sebastian Hoeneß ist erst der zweite Trainer der Stuttgarter Vereinsgeschichte, der es zweimal ins Halbfinale des Pokals schaffte (seit Gründung der Bundesliga).

Dies gelang ansonsten nur Joachim Löw, der 1997 sogar den Titel im Berliner Olympiastadion gewann. Es ist der bis dato letzte Pokaltitel des VfB. 2013 scheiterten die Schwaben im Finale am FC Bayern (2:3).

Die weiteren Halbfinalisten in der aktuellen Pokalrunde werden an diesem Mittwoch (Bayer Leverkusen gegen 1. FC Köln) und in drei Wochen (Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen und RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg) ermittelt.

Die Halbfinals steigen am 1. und 2. April, das Finale in Berlin am 24. Mai.