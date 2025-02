Ex-Mitarbeiter bewertet Bayerns Winter-Deals

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Arbeitete einst selbst für den FC Bayern: Michael Reschke

Der FC Bayern war in der Winterpause auf dem Transfermarkt nicht allzu aktiv. Michael Reschke, einst Technischer Direktor beim deutschen Rekordmeister, zieht Bilanz.

"Mit Jonas Urbig und Tom Bischof hat man sich zwei deutsche Toptalente gesichert. Die beiden Leihen von Mathys Tel und Adam Aznou sichern den Jungs deutlich mehr Spielpraxis als dies bei den Bayern möglich gewesen wäre. Also: Beides sehr sinnvoll und im Sinne der Jungs", urteilte Michael Reschke im Interview mit der "tz".

Der namhafteste Abgang des Bundesliga-Tabellenführers war fraglos Youngster Tel, der an Tottenham Hotspur verliehen wurde. Die Spurs sicherten sich zudem eine Kaufoption.

"Speziell bei Tel musste man der stagnierenden Entwicklung der letzten Monate Rechnung tragen. Er kann sich nur über regelmäßige Spielzeit weiter entwickeln. Dies ist beim FCB aktuell, aufgrund der extrem Konkurrenzsituation, nicht möglich. Die Leihe zu Tottenham ist für alle Beteiligten eine sinnvolle Lösung", lobte Reschke.

"Völlig andere Konkurrenzsituation" beim FC Bayern

Auffällig viele Talente aus dem eigenen Stall wurden vom FC Bayern zuletzt bei anderen Vereinen zwischengeparkt. Reschke kann das verstehen.

"Junge Spieler, die zum FCB wechseln, müssen sich immer darüber im Klaren sein, dass der Konkurrenzdruck extrem ist", gab der 67-Jährige zu bedenken.

Er sei nun gespannt, "wie die Entwicklung von Urbig und Bischof verläuft. Dabei ist es schon außergewöhnlich, wie Bischof aktuell in Hoffenheim auftritt und speziell seine Scorerwertung ist stark. Aber bei Bayern hast du natürlich eine völlig andere Konkurrenzsituation."

Florian Wirtz "eine Naturgewalt"

Sofortverstärkungen schlugen im Winter nicht an der Säbener Straße auf. Erst im Sommer will der FC Bayern wieder im obersten Regal zugreifen - am liebsten bei Florian Wirtz, wenn es nach Klub-Patron Uli Hoeneß gehen würde.

"Wirtz ist gewiss nicht nur der Wunschspieler von Uli Hoeneß. Der Junge ist eine Naturgewalt. Mit welcher Leidenschaft und Klasse er jedes Spiel bestreitet, ist faszinierend und kann ganze Stadien elektrisieren", schwärmte Reschke.