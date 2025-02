FC Schalke 04 begeistert Bundeskanzler Scholz

FrankxOppitz

Bundeskanzler Olaf Scholz (2.v.l.) zeigte sich beeindruckt vom FC Schalke 04

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich begeistert von der neuen Fördergenossenschaft des Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 gezeigt.

Bei einem Besuch in der Veltins-Arena am Dienstag, bei dem sich der SPD-Politiker das Projekt erklären ließ, sagte er: "Das sind gute Möglichkeiten, demokratisch und mitgliedschaftlich ein Miteinander zu organisieren und die eigenen Zielsetzungen zu verfolgen."

Er selbst sei ein Fan von Genossenschaften, sagte Scholz: "Bevor ich von Beruf Politik gemacht habe, habe ich als Anwalt für einen Genossenschaftsverband gearbeitet." Die "Auf Schalke eG" sei eine Sache, "die eine große Bereicherung für den deutschen Fußball mit sich bringen wird", ist der 66-Jährige überzeugt.

Der Zweitligist hatte die Fördergenossenschaft im Januar ins Leben gerufen; Mitglieder, Unternehmen und Vereine können seitdem Anteile von je 250 Euro an der Veltins-Arena erwerben. Bis zum 1. Februar wurden fünf Millionen Euro eingenommen. Der Klub will durch das Projekt Altlasten abbauen und langfristig in den Sport investieren.