Enthüllt: Diese Prämie bekommt Tullberg vom BVB

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Mike Tullberg bekommt vom BVB eine Dankesprämie gezahlt

Nach dem Rauswurf von Nuri Sahin übernahm U19-Cheftrainer Mike Tullberg die Geschicke bei den Profis von Borussia Dortmund. In drei Spielen an der Seitenlinie des BVB konnte der Däne zwei Siege und ein Unentschieden einfahren. Zum Dank bekommt der 39-Jährige nun ein Mini-Prämie.

Unter Interimstrainer Mike Tullberg fand der BVB zuletzt wieder in die Spur. Trotz der guten Ausbeute von zwei Siegen und einem Remis rückt der dänische Übungsleiter durch die Verpflichtung von Niko Kovac bei Borussia Dortmund ins zweite Glied zurück. Fortan wird der ehemalige Stürmer wieder die U19 übernehmen.

Für sein Einspringen bei den Profis erwartet den 39-Jährigen nun eine Dankesprämie von den Westfalen. Laut "Sport Bild" soll ihm der Klub hoch angerechnet haben, dass er "ein enormes Engagement" während seiner kurzen Dienstzeit bei den Profis an den Tag legte. Dafür soll Tullberg nun rund 50.000 Euro erhalten.

Mike Tullberg winkt Verlängerung beim BVB

Diese wolle man dem Interimscoach zugestehen, weil dieser die Gespräche über Boni erst aufnahm, als er den BVB zurück in die Spur brachte. Zuvor habe er intern stets betont, zunächst selbst erfolgreich sein zu wollen, bevor er für seine Leistungen an der Seitenlinie zusätzlich entlohnt wird, heißt es.

Zudem winkt Tullberg laut "Sport Bild" eine Vertragsverlängerung in der Ruhrpottmetropole. Aktuell läuft das Arbeitspapier des U19-Cheftrainers am Westfalenstadion noch bis 2026. In den kommenden Wochen wollen sich die BVB-Bosse um Lars Ricken mit dem ehemaligen Spieler von Rot-Weiß Oberhausen zusammensetzen, heißt es.

2019 war Tullberg zu Borussia Dortmund gewechselt. Dort trainierte er zunächst die Zweitvertretung in der Regionalliga, bevor er 2020 das Traineramt der A-Jugend übernahm. Bei der BVB-U19 stand der Däne bereits in 103 Partien an der Seitenlinie und wurde in der Saison 2021/22 Deutscher A-Jugend-Meister.