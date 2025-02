Millot-Diagnose steht fest

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Enzo Millot hat sich im Pokalspiel des VfB Stuttgart verletzt

Stuttgarts Offensivspieler Enzo Millot verletzte sich in der letzten Aktion im DFB-Pokalspiel gegen den FC Augsburg. Jetzt ist die Diagnose da. Der Franzose steht dem Team aller Voraussicht nach bald wieder zur Verfügung.

Es waren bittere Momente in der eiskalten Stuttgarter Fußball-Arena. Enzo Millot, der im Pokal-Viertelfinale (1:0) des VfB Stuttgart erst in der 83. Minute eingewechselt worden war, zog auf der rechten Außenbahn nochmal an FCA-Verteidiger Dimitrios Giannoulis vorbei Richtung Sechzehner, ehe er ungestüm von hinten gefoult wurde. Dabei verletzte er sich augenscheinlich am Fuß bzw. Knöchel.

Mit schmerzverzerrtem Gesicht wurde er auch nach Abpfiff behandelt und anschließend von zwei Kollegen gestützt in Richtung Kabine gebracht.

Der Bundesligist hat inzwischen eine Diagnose zur Verletzung von Millot veröffentlicht. Wie der Klub am Mittwochmittag mitteilte, habe der 22-Jährige eine "kleine Zerrung eines Bandes im Sprunggelenk" erlitten. In den nächsten Tagen soll die Aufbelastung erfolgen. Der Einsatz im Bundesligaspiel gegen den BVB am Wochenende sei "offen".

Millot-Verletzung trübte VfB-Stimmung

Während seines Jubellaufs am Dienstagabend hatte Trainer Sebastian Hoeneß die Verletzung noch nicht wirklich realisiert.

"Es sah erst einmal nicht so gut aus. Er hatte definitiv Schmerzen, aber ich hoffe, dass es glimpflich ausgeht", sagte Hoeneß unmittelbar nach Spielende.

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth äußerte sich ebenfalls mit Sorgen zum Zustand des Franzosen. "Es sieht danach aus, so wie er da lag, als könnte es etwas Größeres sein. Aber jetzt warten wir erstmal ab", sagte er am Dienstagabend.

Nach einem starken Saisonbeginn mit vier Toren und zwei Vorlagen war die Formkurve des französischen U21-Nationalspielers zuletzt etwas abgeflacht. Wie viele seiner Kollegen wirkte er in den vergangenen Partien teils überspielt.

Millot kann dem Vernehmen nach den VfB im Sommer für eine festgeschriebene Ausstiegsklausel verlassen. Sein Vertrag in Stuttgart läuft bis 2028.

Rund um seine Zukunft im Schwabenland deutete sich zuletzt aber eine Transfer-Kehrtwende an. Ausgang offen.