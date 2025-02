Magdeburgs Schalke-Schreck adelt Mitspieler

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Martijn Kaars (M.) zerlegte den FC Schalke 04 mit seinen vier Toren

Mit seinen vier Toren für den 1. FC Magdeburg versenkte Martijn Kaars den FC Schalke 04 am vergangenen Spieltag beinahe im Alleingang. Doch nach dem 5:2-Sieg in der 2. Bundesliga gab er das Lob direkt an seine Kollegen weiter.

Der neue Zweitliga-Toptorjäger Martijn Kaars gibt sich nach seinem Viererpack gegen den FC Schalke 04 äußerst bescheiden. Angesprochen von "Sport Bild" nach der Partie auf sein Erfolgsrezept, antwortete der Niederländer: "Gute Mitspieler."

Der Sommer-Neuzugang des 1. FC Magdeburg hatte das 1:0 (29.) nach Vorlage von Livan Burcu erzielt, noch vor der Pause (45.+2) erhöhte er nach Vorarbeit von Sila Gnaka. Alexander Nollenberger legte ihm nach dem Seitenwechsel das Tor zum Dreierpack (56.) auf, der Assist zum 5:1 (74.) kam von Marcus Mathisen. Philipp Hercher (65.) hatte zwischenzeitlich auf 4:0 geschraubt, auf Seiten der desolaten Schalker konnten lediglich Adrian Gantenbein (69.) und Janik Backmann (90.+3) Ergebniskosmetik betreiben.

Van Wonderen trainierte Kaars in der Oranje-U18

Kaars erklärte: "Ich glaube, dass für mich die Tiefe belaufen und Tore schießen meine Spezialität ist, aber dafür brauche ich sehr gute Mitspieler. Gegen Schalke haben wir gesehen, wie die Bälle von Burcu, Mathisen, Gnaka und Nollenberger alle perfekt waren. Und dann ist das ein bisschen einfacher."

Gerne hätte er seinen ersten Viererpack in seiner Profikarriere aber gegen ein anderes Team erzielt, bzw. gegen ein Team, das nicht von Kees van Wonderen trainiert wird. Der 56-Jährige trainierte den Stürmer einst in der U18-Auswahl der Niederlande.

"Ich kenne ihn ein bisschen. Tore zu schießen, ist immer perfekt. Aber vielleicht wäre es gegen einen anderen Trainer besser gewesen", so der Magdeburger, der nun bei 14 Treffern in 19 Zweitliga-Spielen steht und somit die Torjägerliste vor S04-Angreifer Moussa Sylla anführt.