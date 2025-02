Sané angeblich in Verhandlungen mit England-Klub

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Leroy Sané (r.) steht beim FC Bayern nur noch bis Saisonende unter Vertrag

Noch immer ist offen, ob Leroy Sané seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim FC Bayern verlängert. Zuletzt deutete viel darauf hin, dass die Zeit des Flügelflitzers an der Säbener Straße im Sommer endet. Im Hintergrund laufen bereits Verhandlungen über eine Rückkehr in die Premier League.

Die Formkurve von Leroy Sané gleicht auch in dieser Saison einer Achterbahnfahrt. Einige Male glänzte der Offensivmann des FC Bayern, doch in einem Großteil der Partien konnte der ehemalige Schalker nicht wirklich überzeugen.

Seit einigen Monaten wird bereits intensiv darüber spekuliert, ob Sané beim deutschen Rekordmeister verlängert oder ob er im Sommer weiterzieht. An Interessenten mangelt es Gerüchten zufolge nicht. Insbesondere in Spanien und England soll der Linksfuß einen Markt haben.

FC Bayern: Tottenham Hotspur einer der "Hauptinteressenten"

"Natürlich haben sich Vereine schon nach meiner Situation erkundigt", gab der Essener zuletzt im Gespräch mit der "Sport Bild" zu Protokoll. Laut "fichajes.net" führt der 29-Jährige aktuell Gespräche mit Tottenham Hotspur. Die Spurs seien demnach einer der "Hauptinteressenten".

Im Bericht des Online-Portals heißt es weiter, dass der deutsche Rekordmeister den deutschen Nationalspieler im Sommer nur ungern ablösefrei ziehen lassen würde. Ausgeschlossen sei eine Vertragsverlängerung an der Säbener Straße daher nicht.

Sané wurde zuletzt noch mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. Konkret wurden die Gerüchte allerdings nicht. Mit 20 Millionen Euro pro Jahr gehört der Flügelstürmer zu den Top-Verdienern an der Isar. Sollte er in München bleiben wollen, müsste er wohl eine drastische Gehaltsreduzierung in Kauf nehmen.

Im Sommer 2020 war Sané für 49 Millionen Euro von Manchester City zum FC Bayern gewechselt. Seitdem bestritt er 197 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister, in denen er 55 Tore erzielte und 52 weitere Treffer vorbereitete.