Ex-Bayern-Keeper will bald Nummer 1 sein

IMAGO/Joachim Sielski

2022 war Christian Früchtl (r.) Ersatztorwart von Manuel Neuer beim FC Bayern

2022 wurde er noch Deutscher Fußballmeister mit dem FC Bayern München. Nach zwei Saisons als Stammtorwart bei Austria Wien wechselte Christian Früchtl zu US Lecce in Serie A, ist dort aber nur die Nummer zwei. Geht es nach dem 25-Jährigen, soll sich das schnell ändern.

Der Wechsel von Christian Früchtl von Austria Wien zur US Lecce im vergangenen Sommer erschloss sich auf den ersten Blick nicht unbedingt. Vor allem Italien-Kenner wissen: Mit Wladimiro Falcone verfügt der Klub aus dem Salento über einen der besten Torhüter der Serie A.

Tatsächlich ist Früchtl in Lecce die klare Nummer zwei. Nur bei der 0:2-Niederlage gegen Sassuolo in der zweiten Runde der Coppa Italia Ende September durfte der beim FC Bayern ausgebildete Schlussmann zwischen den Pfosten stehen. Auf sein Liga-Debüt wartet der 25-Jährige, der in Wien gesetzt war, nach wie vor.

Seinen Wechsel nach Süditalien bereut Früchtl allerdings nicht, wie er bei einem Besuch in der Sendung "Piazza Giallorossa" beim regionalen TV-Sender "TeleRama" betonte.

Ex-Bayern-Keeper verfolgt Langzeitplan

"Klar wusste ich das", sagte der Keeper in Bezug auf Falcones Nummer-1-Status: "Aber nach zwei Jahren bei der Austria wollte ich eine neue Herausforderung."

In Lecce verfolgt Früchtl einen langfristig ausgelegten Plan, der offenbar auch darauf basiert, dass der immer wieder heiß umworbene Falcone die Giallorossi schon nach der laufenden Saison verlassen könnte. Ob er dann zur Nummer eins aufsteigen würde? "Ich hoffe es", unterstrich die einstige Nummer drei im Bayern-Tor.

Er sei jedenfalls mit dem Ziel nach Lecce gekommen, "zu spielen und in der Startelf zu stehen", machte Früchtl deutlich: "Ich arbeite jeden Tag daran, mich zu verbessern."

Der Ex-Bayern-Keeper, der bis 2027 im Salento unterschrieb, berief sich dabei auch auf jene Perspektiven, die ihm Lecces Sportchef Pantaleo Corvino vor seinem Wechsel aufzeigte: "Wir hatten ein sehr gutes Telefongespräch, in dem er meine Rolle in Lecce beschrieb, insbesondere im Hinblick auf die Zukunft."