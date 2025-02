"Konzept ändern" - Watzke nimmt BVB-Führung ins Gebet

IMAGO/David Inderlied

Hans-Joachim Watzke hat sich zur Führung des BVB geäußert

Seit Wochen kursieren Gerüchte über Störfeuer in der Führungsetage von Borussia Dortmund. Die Doppelrolle von Matthias Sammer als BVB-Berater und TV-Experte soll für Unmut sorgen, die Beziehung zwischen Sportdirektor Sebastian Kehl und dem Technischen Berater Sven Mislintat soll völlig zerrüttet sein. Dortmunds Klub-Boss Hans-Joachim Watzke hat sich nun zur Situation geäußert.

Dass in der Führungsspitze von Borussia Dortmund um Berater Matthias Sammer, dem Technischen Direktor Sven Mislintat, Sportdirektor Sebastian Kehl und Lars Ricken, der die sportliche Gesamtverantwortung im Mai 2024 von Klub-Boss Hans-Joachim Watzke übernommen hat, nicht nur eitel Sonnenschein herrscht, versuchte Watzke im Rahmen der "SPOBIS Conference" in Hamburg erst gar nicht zu verhehlen.

Konkret auf das Miteinander zwischen Sammer, Kehl und Ricken angesprochen, gestand Watzke, dass es durchaus noch Raum für Verbesserungen gebe.

"Es geht einzig und allein" um die Frage: "Harmonieren die drei miteinander?", führte Watzke aus und gestand ein: "Und das ist noch optimierungsbedürftig."

Watzke hatte mit BVB-Trainerwechsel nichts am Hut

Wirklich Sorgen macht Watzke der noch hapernde Austausch allerdings noch nicht: Das Trio würde in der aktuellen Zusammensetzung schließlich "erst ein halbes Jahr" zusammenarbeiten und im Fußball gebe es "immer ausgeprägte Egos", die versuchen würden, ihre "Grenzen auszutesten".

Seinen designierten Nachfolger Ricken nahm Watzke allerdings in die Pflicht: Der 48-Jährige müsse nun dafür zu sorgen, "dass alle in die gleiche Richtung marschieren", sollte dies "mittelfristig" nicht gelingen, "muss man irgendwas am Konzept ändern. Aber das ist nicht mehr mein Thema", so Watzke.

Worte, mit denen der Dortmunder Noch-Geschäftsführer unterstrich, dass er sich in die sportlichen Belange nicht mehr einmische. Auch der Trainerwechsel von Nuri Sahin auf Niko Kovac gehe nicht mehr auf seine Kappe: "Ich habe ihm gesagt: Du triffst diese Entscheidung, du triffst die Entscheidung, was unter dir passiert im sportlichen Bereich", sagte Watzke über die Rolle von Ricken: "Ich bin noch für den Rest zuständig, aber Sport machst du jetzt und da bleibe ich bei."