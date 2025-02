Zum 40. Geburtstag: Weggefährten packen über CR7 aus

IMAGO/Martin Rickett

Ferguson (li.) und Co. haben über Geburtstagskind Cristiano Ronaldo gesprochen

Am 5. Februar feiert Cristiano Ronaldo bereits seinen 40. Geburtstag. Anlässlich des Ehrentags haben zahlreiche Weggefährten der Fußball-Ikone ihre besten Geschichten mit CR7 in der Hauptrolle zum Besten gegeben.

Cristiano Ronaldo hat in seiner illustren Fußballer-Karriere so einige Meilensteine erreicht. Unter anderem gewann der Offensivmann, der am 5. Februar 2025 bereits seinen 40. Geburtstag feiert und dennoch weiter auf dem Platz steht, gleich fünfmal die Champions League, einmal mit Manchester United, viermal mit Real Madrid (zur fast endlosen Erfolgs-Liste geht es hier).

Um so weit zu kommen, schreckte Ronaldo auch vor ein paar Geheimnistuereien nicht zurück, wie Joao Couto, sein Jugendtrainer bei Ausbildungsklub Sporting gegenüber "Sport Bild" verriet.

"Er machte mit seinen Trainern Sondereinheiten ab. Zwei mit mir und zwei mit Laszlo Bölöni, dem Trainer der Herren. Aber er erzählte dem jeweils anderen nichts davon. So viel Extra-Training hätten wir gar nicht zugestimmt", blickte der 64-Jährige auf den Ehrgeiz des heute 40-Jährigen zurück, der damals im Alter von 18 Jahren von Lissabon aus zu Manchester United wechselte.

Ein Treiber des Wechsels war der damalige United-Teammanager Alex Ferguson, der den Portugiesen nach England lockte. "Dass wir nach seinem Wechsel von Manchester zu Real Madrid 2009 bis heute in engem Kontakt geblieben sind, hat mich beeindruckt", verriet Ferguson dem Sportmagazin. "Unsere Verbindung hat die Trennung überlebt. Ein schöner Umstand in einer Branche, in der Beziehungen ganz oft zeitlich begrenzt sind", hob der 83-Jährige hervor.

Ronaldo überzeugte mit Humor und auch in der Trauer

Bei den Königlichen spielte CR7 an der Seite von Rafael van der Vaart. Bei "Sport Bild" enthüllte der ehemalige Bundesliga-Profi, wie ambitioniert sein Kollege war. Real habe zur Pause schon mit 4:1 gegen Getafe geführt, Ronaldo habe zwei Tore geschossen. "Und trotzdem hat er in der Halbzeit die Mannschaft total heiß gemacht, damit noch mehr Tore herausspringen", so der ehemalige HSV-Star. Nach einigen Trainings habe Ronaldo zudem "noch 40, 50 Freistöße genommen" und immer weitergemacht.

Der frühere Nationalmannschaftskollege Nuno Gomes enthüllte derweil eine witzige Begebenheit von der EM 2008. Beim Playstation-Karaokespiel SingStar habe CR7 unbedingt der Beste sein wollen, obwohl er nicht singen konnte. "Er hat dann seine Stimme so verstellt, dass das Spiel und die Programmierung dachten, er hätte die Töne getroffen. Und am Ende gewann er", so Gomes.

Sein ehemaliger Portugal-Mitstreiter Fernando Meira hingegen war in einer der traurigsten Stunden von Ronaldo angetan. Einen Tag vor einem Spiel gegen Russland im Jahr 2005 war Ronaldos Vater gestorben. "Wir haben alle erwartet, dass er nicht spielt. Aber er kam zum Spiel, sagte vorher, dass er das seinem Vater widmet und spielte durch", erklärte der frühere Stuttgart-Profi.

"Wir spielten zwar nur 0:0, aber qualifizierten uns für die WM 2006, seine erste WM. So wie er denken Spieler normalerweise nicht", lobte Meira das Geburtstagskind.

Ronaldo ist seit Anfang 2023 für Al-Nassr in Saudi-Arabien aktiv. Sein Vertrag dort ist noch bis Mitte 2025 datiert.