Brisant! BVB wollte Adeyemi verkaufen

IMAGO/Gaetano Di Rosa

Karim Adeymi vom BVB stand im Fokus der SSC Neapel

Im Sommer 2024 übernahm Giovanni Manna den Posten des Sportdirektors bei der SSC Neapel. Im Zuge dieser Aufgabe verantwortete der 36-Jährige auch den Transferwinter des Serie-A-Klubs. Nun enthüllte Manna, dass sich die Mannen vom Vesuv mit Borussia Dortmund schon auf den Transfer eines Spielers geeinigt hatten, dieser den BVB im Winter aber letztlich nicht verlassen wollte.

Dass Karim Adeyemi im jüngst abgelaufenen Wintertransferfenster auf der Liste der SSC Neapel gestanden haben soll, posaunten Schlagzeilen schon vor Tagen in die Welt hinaus. Napolis Sportdirektor Giovanni Manna hat das Interesse nun bestätigt und dabei Worte gewählt, die man beim BVB wohl nicht so gerne hören wird.

"Ich kann bestätigen, dass wir mit Borussia Dortmund eine Grundsatzvereinbarung bezüglich Adeyemi getroffen haben", wird Manna unter anderem von Transfer-Insider Fabrizio Romano zitiert: "Ich habe Karim auch in Deutschland getroffen, aber der Deal platzte, weil er nicht zu uns kommen wollte", plauderte Manna weiter munter aus dem Nähkästchen.

Damit aber nicht genug: Manna will noch mehr erfahren haben: "Ich habe heute gelesen, dass er bereits zugestimmt hat, im Juli einem anderen Verein beizutreten … gut für ihn!", so der Napoli-Verantwortliche.

BVB dürfte Manna-Worte nicht begrüßen

Zuletzt berichtete auch das spanische Portal "fichajes.net", dass Adeyemi im Sommer eine neue Herausforderung suchen möchte.

Demnach soll Adeyemi davon träumen, künftig in der englischen Premier League gegen den Ball zu treten. Dies sei auch "die treibende Kraft" hinter Adeyemis Absage an Neapel. Der Wunsch, "den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen", sei bei Adeyemi "klarer denn je".

Dass der BVB Adeyemi nach bald drei nicht vollkommen befriedigenden Jahren und der Aussicht auf eine satte Ablöse Steine in den Weg legen wird, ist eher nicht zu erwarten, die Klarheit, in der mit Manna ein Entscheidungsträger eines anderen Klubs über Adeyemi spricht, dürfte den Westfalen hingegen aufstoßen. Zumal BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl die Gerüchte zuletzt bei "Sky" als "absolut falsch" bezeichnete.