Mathys Tel begründet Wechsel: "War die beste Option"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Mathys Tel wechselte vom FC Bayern zu Tottenham

Mathys Tel hat den FC Bayern am letzten Tag der Winter-Transferperiode auf Leihbasis in Richtung Tottenham Hotspur verlassen - obwohl er dem Premier-League-Klub Berichten zufolge zuvor abgesagt hatte. Nun erklärte er seine Entscheidung.

"Warum ich Tottenham gewählt habe? Es war die beste Option für mich", entgegnete Mathys Tel im Gespräch mit Klub-Medien.

Der 19-Jährige war in den vergangenen Wochen von zahlreichen Klubs umgarnt worden, wie Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl öffentlich hatte durchblicken lassen. Neben Tottenham Hotspur sollen sich vor allem Manchester United, der FC Chelsea, der FC Arsenal und Aston Villa um die Dienste des jungen Franzosen bemüht haben.

Auch der FC Bayern hätte seinen Stürmer gerne weiterhin in seinen eigenen Reihen gewusst. Noch im Dezember war in gemeinsamen Gesprächen entschieden worden, dass Tel in München um einen Platz in der ersten Elf kämpft.

Wenige Tage vor dem Ende der Wechselfrist trat Tel dann aber doch noch einmal an die Bayern-Bosse mit einem Wechselwunsch heran. Gerade Tottenham Hotspur buhlte offensiv um den U21-Nationalspieler, Klub-Eigentümer Daniel Levy flog sogar eigens zu persönlichen Gesprächen nach München.

FC Bayern: Tel von Gesprächen mit Tottenham beeindruckt

Wie mehrere Medien anschließend berichteten, sagte Tel den Spurs zunächst aber ab. Kurzzeitig schien ein Verbleib beim FC Bayern wieder realistisch. Am Deadline Day ging der Deal dann doch über die Bühne.

Zwar bestätigte Tel nicht, dass er zunächst gegen einen Wechsel nach London entschied. Er begründete den Schritt derweil aber auch damit, dass die Bemühungen der Engländer einen Eindruck hinterlassen haben: "Es war wichtig, dass ich das Interesse gespürt habe. Ich habe mit dem Präsidenten gesprochen, mit dem Trainer. Ich bin jung und will weiter wachsen. Es war die beste Option für mich, nun bin ich sehr glücklich."

Zudem habe er sich im Vorfeld mit den ehemaligen Spurs-Spielern Harry Kane und Eric Dier ausgetauscht. "Sie haben gesagt: Wenn du dort arbeiten willst, findest du dafür alles vor. Du kannst es genießen. Das ist gut für mich, weil ich jeden Tag arbeiten und lernen will."

Seine "neue Herausforderung" in der Premier League beginnt am Donnerstag (21:00 Uhr) mit dem League-Cup-Halbfinalrückspiel beim FC Liverpool. Anschließend steht das FA-Cup-Duell bei Aston Villa (09.02.) und das Heimspiel in der Liga gegen Manchester United (16.02.) an.

Mathys Tel ist zunächst bis zum Saisonende ausgeliehen. Anschließend soll Tottenham eine Kaufoption ziehen können, die Berichten zufolge bei 60 Millionen Euro liegt.