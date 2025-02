Flick ohne Verständnis für heftige Real-Kritik

AFP/SID/JOSEP LAGO

Barca-Trainer Hansi Flick kontert Real Madrid

Barca-Trainer Hansi Flick zeigt kein Verständnis für die massive Schiedsrichter-Kritik des spanischen Fußball-Rekordmeisters Real Madrid.

Der von den Königlichen veröffentlichte Brief sei "ihre Entscheidung", sagte der Coach des Erzrivalen FC Barcelona: "Sie machen es so, das ist nicht unsere Art – ich habe gesagt, keine Ausreden, und wir machen es so."

Real hatte nach der überraschenden Niederlage bei Espanyol Barcelona (0:1) in einem Brief Konsequenzen im spanischen Schiedsrichterwesen gefordert und heftige Anschuldigungen gegen den Verband RFEF erhoben. Das System sei "korrupt", hieß es unter anderem. Schon zuvor hatte der Champions-League-Rekordsieger mehrmals Beschwerden auf seinen Klubkanälen veröffentlicht.

Sein Team würde sich niemals hinter "Ausreden" verstecken, sagte Flick vor dem Pokal-Viertelfinale am Donnerstag beim FC Valencia. "Schiedsrichter haben einen schwierigen Job. Wir müssen auf sie aufpassen, diese Situation ist nicht einfach. Als ich hier ankam, sagte ich: Keine Ausreden, keine Beschwerden und keine Schuldzuweisungen, das gefällt mir nicht", ergänzte der ehemalige Trainer des FC Bayern.

Titelverteidiger Real hat als Tabellenführer in Spanien derzeit vier Punkte Vorsprung auf den FC Barcelona auf Rang drei.