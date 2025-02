Basler kritisiert den FC Bayern scharf

IMAGO/Noah Wedel

Mario Basler blickt kritisch auf den Tel-Abschied vom FC Bayern

Der FC Bayern hat Mathys Tel bis zum Saisonende an Tottenham Hotspur verliehen. Die Nordlondoner sicherten sich zudem eine Kaufoption für den Sommer. TV-Experte Mario Basler kritisiert den deutschen Rekordmeister deshalb scharf.

"Tel ist für mich die größte Fehlentscheidung der letzten Jahre", meinte Mario Basler bei "Sport1". Er habe beim FC Bayern "seit drei Jahren gefühlt nur gehört, was für ein großes Talent Tel ist. Er hat aber nie so richtig die Chance gekriegt", monierte der TV-Experte bezüglich der Personalie.

Die Münchner hatten Tel im Sommer 2022 für die kolportierte Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro von Stade Rennes losgeeist. Der 19-Jährige musste sich in der laufenden Saison mit einer sportlichen Nebenrolle begnügen.

Der französische U21-Nationalspieler wechselte am Deadline Day schließlich auf Leihbasis zu Tottenham Hotspur. Die Nordlondoner haben zudem eine Kaufoption erhalten. Der Premier-League-Klub soll Tel im Sommer für rund 60 Millionen Euro fest verpflichten können.

FC Bayern: Basler glaubt an endgültigen Tel-Abschied im Sommer

Basler kann die Kaufoption nicht nachvollziehen und prophezeite: "Ich glaube, die werden sie [Tottenham Hotspur] im Sommer ziehen."

Der 56-Jährige kritisierte die Münchner generell für den Umgang mit hoffnungsvollen Talenten. "Man sieht, dass die ganzen jungen Spieler im Grunde gar keine Chance beim FC Bayern haben", so Basler: "Man leiht sie immer wieder aus. Das sollte man auch mal hinterfragen, warum das so ist. Jeder junge Spieler wird in Zukunft wahrscheinlich auch nachdenken, ob er denn überhaupt zum FC Bayern geht."

Für Tel geht es in den kommenden Monaten jedenfalls erst einmal bei Tottenham weiter. Sein Vertrag beim FC Bayern ist noch bis 2029 datiert. Wo die langfristige Zukunft des Angreifers liegt, entscheidet sich erst im kommenden Sommer.