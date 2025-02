Vorzeitiger Kobel-Abschied "nicht mehr ausgeschlossen"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Gregor Kobel wechselte einst vom VfB Stuttgart zum BVB

Gregor Kobel ist seit 2021 der unangefochtene Stammkeeper bei Borussia Dortmund. Um den BVB-Torwart ranken sich aber auch immer wieder Transfer-Spekulationen. Ein vorzeitiger Abschied von den Schwarz-Gelben soll nicht ausgeschlossen sein.

Ganze 144 Pflichtspiele absolvierte Gregor Kobel in seiner Karriere bislang schon für Borussia Dortmund. Der 27-Jährige ist vertraglich noch bis 2028 an den BVB gebunden.

Laut "Sky" wird Kobel allerdings vom FC Chelsea sowie von Manchester United beobachtet. Ein vorzeitiger Abschied aus Westfalen sei "nicht mehr ausgeschlossen", berichtet der TV-Sender in diesem Zusammenhang.

Spekulationen rund um die sportliche Zukunft des Schweizers sind allerdings nicht neu. "Bild" nannte den FC Chelsea erst kürzlich ebenfalls als angeblichen Interessent. Die Blues sollen demzufolge bereit sein, rund 70 Millionen Euro als mögliche Ablösesumme in den Ring zu werfen.

Der BVB hält bei Kobel aufgrund der langen Restvertragslaufzeit aber die Zügel in der Hand.

BVB verpflichtet neuen Torwart

Die Dortmunder sicherten sich in der abgelaufenen Winter-Transferperiode die Dienste von Diant Ramaj. Der 23-Jährige wurde von Ajax Amsterdam verpflichtet und anschließend direkt an den FC Kopenhagen weiterverliehen, wo er in der Rückrunde Spielpraxis sammeln soll.

"Diant ist ein junger deutscher Torhüter, der noch viel Entwicklungspotenzial besitzt. Spielpraxis ist für ihn aktuell das Allerwichtigste – und die wird er nun in Kopenhagen bekommen. Für die Rückrunde in Dänemark und in der Conference League wünschen wir ihm maximalen Erfolg", kommentierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl den Deal.

Wie "Sky" berichtet, sei Ramaj bei Borussia Dortmund ab Sommer als "Perspektiv-Spieler" eingeplant. Alexander Meyer (Vertrag bis 2026) und Marcel Lotka (Vertrag bis 2025) fungieren bei den Schwarz-Gelben aktuell als Stellvertreter von Stammkeeper Kobel.