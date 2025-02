Weiterer Torwart-Transfer des FC Bayern?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Kehrt Alexander Nübel noch einmal zum FC Bayern zurück?

Die Torwart-Pläne des FC Bayern sorgen auch nach der Verpflichtung von Top-Talent Jonas Urbig vom 1. FC Köln für Rätselraten. Angeblich beobachtet der deutsche Rekordmeister weitere Kandidaten für die Position zwischen den Pfosten.

Das zumindest berichtet der "kicker", ohne Namen der angeblich in München unter Beobachtung stehenden Keeper zu nennen.

Sieben Schlussmänner, die zumindest im Dunstkreis des Profi-Teams sind, hat der FC Bayern derzeit unter Vertrag: Neben Platzhirsch Manuel Neuer sind das der derzeit verletzte Daniel Peretz, Routinier Sven Ulreich sowie die Nachwuchshoffnungen Max Schmitt und Leon Klanac.

Hinzu kommt Urbig, für den der FC Bayern eine Ablösesumme bis zu zehn Millionen Euro an den 1. FC Köln entrichtet, und auch Alexander Nübel, der noch bis 2026 an den VfB Stuttgart ausgeliehen ist - die wohl spannendste Torwart-Personalie derzeit rund um die Säbener Straße.

Dem Bericht zufolge herrsche mit Blick auf die Zukunft des 28 Jahre alten Nationalkeepers beim FC Bayern weiter "Ungewissheit".

FC Bayern: Fürsprecher für und Zweifel an Alexander Nübel?

Nübel habe Fürsprecher in der Chefetage, die ihm die Rolle als Neuers Nachfolger zutrauen, heißt es. Zuletzt war allerdings auch immer wieder zu hören und zu lesen, es gebe FC auf der anderen Seite auch Zweifel, ob Nübel dauerhaft das für den FC Bayern nötige Leistungsniveau mitbringt.

Aktuell spielt der frühere Schalker im VfB-Trikot eine eher durchwachsene Saison.

Indiz dafür: Nübel wehrt in der laufenden Bundesliga-Saison nur 64 Prozent der Bälle auf sein Tor ab. Das reicht im Ligavergleich der Stammtorhüter lediglich zu Rang zehn.

Immerhin durfte Nübel für den VfB Stuttgart zuletzt auch wieder im DFB-Pokal ran. Beim 1:0-Sieg im Viertelfinale gegen den FC Augsburg am Dienstag stand er in der Startelf, nachdem Trainer Sebastian Hoeneß in den zwei Runden zuvor noch Konkurrent Fabian Bredlow in die Mannschaft rotierte.