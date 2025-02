Bericht: England-Gigant wagte Last-Minute-Versuch bei Tel

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Mathys Tel hat den FC Bayern bis Sommer auf Leihbasis verlassen

Der Ablauf des Deadline Days rund um Mathys Tel, der kurz vor Tore-Schluss vom FC Bayern noch zu Tottenham Hotspur wechselte, war offenbar noch etwas turbulenter als angenommen und passte damit zur insgesamt wilden Transferperiode des Angreifers. Denn wie ein Bericht nun enthüllte, versuchte ein England-Gigant, den Spurs auf den letzten Metern noch dazwischenzugrätschen.

Dass Mathys Tel in der jüngst beendeten Transferperiode äußerst begehrt war, ist kein Geheimnis. Max Eberl, seines Zeichens Sportvorstand des FC Bayern, ließ kurz vor Schließung des Fensters noch durchblicken, wie sehr die Interessenten Schlange standen. "Ich habe selten erlebt, dass so viele Klubs wegen eines Spielers angerufen haben", sagte Eberl.

Am Ende lief es für Tel auf einen Wechsel zu Tottenham Hotspur hinaus, am Deadline Day machte er sich in einem Privatflugzeug auf den Weg nach London, um bei den Spurs zu unterschreiben. Doch wie die "L'Equipe" erfahren hat, soll ein anderer Premier-League-Klub noch einen Last-Minute-Versuch unternommen haben, Tel von einem Wechsel zu überzeugen.

Als Tel schon am Flughafen in München saß und auf den Flieger auf die Insel wartete, versuchte demnach der sechsfache englische Meister FC Chelsea, Tel davon zu überzeugen, lieber an der Stamford Bridge anzuheuern. Zu diesem Zeitpunkt sei die Entscheidung für den Wechsel zu Tottenham Hotspur aber schon gefallen gewesen, Chelsea kam zu spät und hatte dann keine Chance mehr.

Damit wurde Tel von vier der so genannten "Big Six" gejagt. Neben dem FC Chelsea und den Spurs sollen in den vergangenen Tagen und Wochen auch noch der FC Arsenal und Manchester United Interesse gezeigt haben. Insbesondere über ManUnited hieß es, dass Tel ein Wechsel in den Norden Englands gut gefallen hätte. Am Ende boten die Red Devils aber wohl auch zu wenig Leihgebühr, um in Frage zu kommen.

Mathys Tel steht im Sommer vor Qual der Wahl

Tel jedenfalls unterschrieb bis Saisonende in Nordlondon, Tottenham zahlte dem Vernehmen nach zehn Millionen Euro für die Leihe und könnte den Angreifer im Sommer für kolportierte 60 Millionen Euro fest verpflichten. Dafür bedarf es aber der Zustimmung des 19-jährigen Franzosen.

Ob dieser dann möglicherweise lieber nach München zurückkehren oder gar doch zu Manchester United oder dem FC Chelsea will, ist offen.