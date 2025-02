Bericht: Sané pocht nicht auf neuen Mega-Vertrag

IMAGO/Mladen Lackovic

Leroy Sané würde angeblich gerne beim FC Bayern verlängern

Mit Manuel Neuer und Alphonso Davies haben zwei Leistungsträger des FC Bayern ihre Verträge unlängst verlängert, dass Joshua Kimmich und Jamal Musiala diesem Beispiel folgen sollen, ist kein Geheimnis. Und Leroy Sané? Der Vertrag des 29-Jährigen endet im Sommer 2025, wirklich Fahrt aufgenommen, hat der Poker um den DFB-Star aber angeblich noch nicht.

Während die Führung des FC Bayern vor allem Joshua Kimmich (Vertrag bis Sommer 2025) und Jamal Musiala (Vertrag bis Sommer 2026) seit Wochen öffentlich versichert, dass man die Zusammenarbeit nur zu gerne fortsetzen möchte, ist es um Leroy Sané eher still. Wirklich viel zu berichten, gibt es aber angeblich auch schlicht nicht.

Wie "tz.de" erfahren haben will, hat der deutsche Fußball-Rekordmeister dem Flügelstürmer bislang noch keine Offerte für einen neuen Vertrag unterbreitet. Nervös soll Sané deswegen jedoch nicht sein. Der gebürtige Essener soll sich darüber im Klaren sein, dass die Personalien Neuer, Davies und Musiala, dessen Verlängerung bald erwartet wird, Priorität hatten.

Auf der anderen Seite soll Sané durchaus daran gelegen sein, seinen Aufenthalt in München fortzusetzen. Der Ex-Schalker will "Bayern nicht verlassen, würde sogar einen stark leistungsbezogenen Vertrag unterschreiben", heißt es. Das habe Sané so auch deutlich gemacht.

Stars des FC Bayern wünschen sich Verbleib von Leroy Sané

Sané der derzeit zu den absoluten Topverdienern zählen soll, soll sogar nicht abgeneigt sein, auf einen nicht geringen Teil seines Festgehalts zu verzichten und stattdessen einen stark leistungsbezogenen Kontrakt zu unterzeichnen, der ihm im Optimalfall satte Prämien in die Taschen spülen könnte, berichtet "tz.de".

Übrigens: Sané soll reichlich Fürsprecher haben: Aus dem Team sei zu hören, dass man eine Verlängerung begrüßen würde. Zuletzt berichtete, die "Abendzeitung", dass auch Musiala betont haben soll, dass er gerne weiterhin die Kabine mit Sané teilen würde.

Weiter Werbung in eigener Sache könnte Sané schon am Freitag machen. Dann empfängt der FC Bayern Werder Bremen (07. Februar, 20:30 Uhr im sport.de-LIVE-Ticker).