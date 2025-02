Traditionsklub heiß auf VfB-Kapitän?

IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

Atakan Karazor ist beim VfB Stuttgart gesetzt

Atakan Karazor ist als Kapitän eine feste Größe beim VfB Stuttgart. Der zentrale Mittelfeldmann soll einem Gerücht zufolge Interesse in der Türkei hervorgerufen haben.

Wie Transfer-Reporter Ekrem Konur beim Kurznachrichtendienst X berichtet, hat Besiktas die Situation von Atakan Karazor geprüft. Der 28-Jährige spielt bereits seit 2019 für den VfB Stuttgart.

Karazor ist nach dem Wechsel von Waldemar Anton zu Borussia Dortmund im vergangenen Sommer zudem Kapitän des amtierenden Vize-Meisters. Sein Vertrag im Ländle ist noch bis 2028 datiert.

Die Chancen auf eine mögliche Verpflichtung stehen für Besiktas aber wohl schlecht. Der VfB Stuttgart soll nicht vorhaben, seinen Stammspieler zu verkaufen.

Juwel des FC Augsburg ebenfalls im Fokus?

Mit Mert Kömür vom FC Augsburg soll der türkische Traditionsklub noch einen weiteren Spieler aus der Bundesliga auf dem Radar haben. Doch auch die Fuggerstädter lehnen einen Transfer ab, so Konur.

Kömür ist vertraglich bis 2027 an den FC Augsburg gebunden. Der 19-Jährige kommt unter FCA-Chefcoach Jess Thorup aktuell zumeist als Joker zum Einsatz. Kömür ist im offensiven Mittelfeld beheimatet.

Die Transferperiode läuft in der Türkei anders als in vielen anderen Ländern noch bis zum 11. Februar.

Besiktas rangiert in der SüperLig aktuell auf einem enttäuschenden siebten Tabellenplatz. Ole Gunnar Solksjaer übernahm Mitte Januar das Traineramt in Istanbul und unterzeichnete ein Arbeitspapier bis zum Sommer 2026. Besiktas hatte sich bereits im vergangenen November von Giovanni van Bronckhorst getrennt. Serdar Topraktepe übernahm in der Zwischenzeit interimsweise.

Besiktas musste in der Europa League zuletzt einen herben Dämpfer unter Solksjaer hinnehmen. Nach der 0:1-Niederlage beim FC Twente war das Ausscheiden nach der Ligaphase besiegelt. Die Suche nach Verstärkung auf dem Transfermarkt dauert wohl noch an.