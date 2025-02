Dynamo-Ansage: "Wir können jede Mannschaft knacken"

IMAGO/Oliver Mueller

Philip Heise tritt mit Dynamo am Samstag gegen den VfB Stuttgart II an

Dynamo Dresden ist in der 3. Liga wieder klar auf Kurs Rückkehr in die 2. Bundesliga. Nach dem 1:1-Unentschieden im Topspiel bei Spitzenreiter Energie Cottbus holte die SGD zuletzt einen immens wichtigen 2:1-Heimsieg, durch den der zweite Tabellenplatz gefestigt wurde. Vor dem nächsten Auswärtsspiel der Sachsen am Samstag (ab 14:00 Uhr) mahnte Routinier Philip Heise nun zu voller Konzentration.

Auch, wenn Dynamo Dresden als klarer Favorit in das Gastspiel beim vorletzten VfB Stuttgart II starten wird, müssen die Schwarz-Gelben an ihr höchstes Leistungsniveau kommen, ist sich der Linksverteidiger im Gespräch mit der "Bild" sicher: "Sie spielen einen super Fußball. Das haben wir in der Hinrunde bei uns im Stadion schon zu spüren bekommen. Wir müssen die Phasen überleben, wo sie bei uns am Strafraum den Ball gut laufen ließen."

In der Hinrunde gewann Dresden gegen die Schwaben zwar verdient mit 2:0, musste aber einige Zeit lang zittern gegen den Aufsteiger.

Mit gesundem Selbstvertrauen betonte der 33-Jährige aber auch gleichzeitig: "Wenn wir das schaffen, können wir sie wie jede Mannschaft knacken. Wir nehmen sie genauso ernst wie alle anderen."

Verwirrung um fünfte Gelbe Karte

Vor dem Spiel gegen Stuttgarts U23 hatte es bei Heise Verwirrung über eine mögliche Gelbsperre gegeben. Der Linksfuß dachte nach seiner Verwarnung gegen Aue zunächst selbst, dass er gegen den VfB II nun mit der fünften Gelben Karte gesperrt fehlen wird.

"Ich hatte im Spiel schon Angst gehabt, dass ich nächste Woche gesperrt bin. Weil ich auch Statistiken vorher gelesen hatte, dass ich zuvor bei vier Gelben Karten stand, bestätigte Heise selbst. Eine vermeintliche Verwarnung beim Unentschieden in Ingolstadt im November letzten Jahres hatte es laut "Bild" aber gar nicht gegeben, weshalb der Außenverteidiger die besondere Reise ins Ländle wird mit antreten können. Zwischen 2015 und 2017 stand er nämlich selbst beim VfB Stuttgart unter Vertrag und bestritt in dieser Zeit auch seine fünf Bundesligapartien.