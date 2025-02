U21 erwischt machbare Quali-Gruppe auf dem Weg zur EM

IMAGO/Maximilian Koch

Antonio Di Salvo und die U21 sind seit der EM 2023 ungeschlagen

Die deutsche U21 bekommt es auf dem Weg zur Fußball-EM 2027 in Albanien und Serbien mit machbaren Gegnern zu tun.

Das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo trifft in der Gruppe F auf Georgien, Griechenland, Nordirland, Lettland und Malta. Das ergab die Auslosung der UEFA am Donnerstag in Nyon.

"Unser Ziel ist es, uns als Gruppenerster direkt zu qualifizieren", sagte Di Salvo. Georgien und Griechenland seien dabei die größten Konkurrenten. "Mit Georgien spielen wir gegen eine aufstrebende Fußballnation, Griechenland hat viele junge Talente und zuletzt eine gute Qualifikation gespielt", so der 45-Jährige.

Die neun Gruppensieger und der beste Zweite qualifizieren sich direkt für die Endrunde, die acht anderen Zweitplatzierten ermitteln über Playoffs weitere vier Teilnehmer. Albanien und Serbien sind als Gastgeber gesetzt.

Die Qualifikationsspiele werden zwischen März 2025 und Oktober 2026 ausgetragen, die DFB-Auswahl wird erst im September einsteigen. Zuvor steht für den dreimaligen Europameister noch die diesjährige EM-Endrunde in der Slowakei (11. bis 28. Juni) an. Deutschland gehört dort zu den Mitfavoriten und trifft in der Gruppenphase auf England, Tschechien und Slowenien.