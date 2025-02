Energie Cottbus droht Ausftiegsverbot

IMAGO/Matthias Koch

Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz überzeugt mit seinem Team - aber reicht das?

Mit 42 Punkten nach 22 Spielen führt Energie Cottbus derzeit die Tabelle der 3. Liga an, von Rang drei, der "nur" zur Teilnahme an der Relegation berechtigt, trennen die Lausitzer vier Punkte. Die Rückkehr in die 2. Bundesliga ist somit ein Szenario, mit dem sich Energie ernsthaft beschäftigen muss. Stand jetzt wird es allerdings nicht einmal zum Aufstieg kommen, wenn dieser sportlich erreicht wird.

2023/24 noch Regionalligist, 2024/25 in Liga drei auf Aufstiegskurs - und 2025/26 dennoch nicht zurück in der 2. Bundesliga? Diese Abfolge droht aktuell Drittligatabellenführer Energie Cottbus. Problem des ehemaligen Bundesligisten: Der Zustand des heimischen Stadions.

Das 1930 errichtete und letztmals zwischen 2007 und 2009 renovierte Stadion der Freundschaft (seit 2023 offiziell LEAG Energie Stadion) erfüllt schlicht nicht die Voraussetzung, die für eine Teilnahme an der 2. Bundesliga gefordert werden. Das bestätigte eine Inspektion am Montag, wie FCE-Präsident Sebastian Lemke gegenüber "RBB" erklärte.

"Die Antwort an diesem Montag um 17 Uhr war klar: nicht in diesem Stadion, keine zweite Liga!", so Lemke.

Demnach ist die Liste der Mängel eine lange, die unter anderem den Zustand der Flutlichtanlage, die Sitzplätze, die Spielerbänke und technische Voraussetzungen umfasst.

Nicht-Aufstieg? "Rein schwarz-weiß ist das möglich"

Besonders brisant: Bis zum 01. März 2025 muss Energie Cottbus die erforderlichen Unterlagen für die Zweitliga-Lizenz eingereicht haben. Diese müssen zumindest ein Konzept enthalten, wie und mit welchem Geld die Probleme beseitigt werden sollen.

Benötigt werden angeblich rund 2,5 Millionen Euro, die dem Klub aktuell nicht zur Verfügung stehen.

"Das wäre das Schlimmste, wenn diese Region es sportlich schafft, mit diesem Verein zusammen dieses Wunder zu schaffen und dann müssen wir sagen, wir können es von der Infrastruktur her nicht", kommentierte Lemke die Problematik. "Ich will es mir gar nicht ausmalen, aber rein schwarz-weiß ist das möglich."

Im Falle des Falles würden die hinter Cottbus platzierten Teams übrigens einen Platz vorrücken.