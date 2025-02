Oliver Bierhoff gibt Meister-Prognose ab

IMAGO/David Inderlied

Oliver Bierhoff hat sich zum Meisterkampf in der Fußball-Bundesliga geäußert

Der frühere Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff hat mit einem Wunsch zum Meister-Rennen in der Fußball-Bundesliga aufhorchen lassen. Kann der FC Bayern wieder auf den Thron zurückkehren, verteidigt Bayer Leverkusen den Titel oder greifen gar RB Leipzig oder der BVB noch ein?

In der Fußball-Bundesliga hat Oliver Bierhoff als aktiver Profi zu damaligen Zeiten nur in seinen ersten Jahren gespielt. Für Uerdingen und den HSV war er im Einsatz, auch für Gladbach stand er (kurz) auf dem Feld, bevor er (über Österreich) nach Italien weiterzog.

Nun hat sich der Golden-Goal-Held der EM 1996 und spätere Manager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zum aktuellen Meister-Rennen in Deutschlands Oberhaus geäußert.

"Man würde sich natürlich wünschen, dass Dortmund und Leipzig, dass diese beiden Mannschaften dem FC Bayern näher im Nacken sind", sagte Bierhoff bei "Sky" auf eine entsprechende Frage nach der aktuellen Lage in der Fußball-Bundesliga, wo die Münchner das Tableau mit sechs Punkten Vorsprung vor dem amtierenden Meister Bayer Leverkusen anführen.

Die Leipziger haben auf Rang fünf derweil schon 18 Punkte Rückstand auf den deutschen Rekordchampion, der BVB auf Platz elf sogar schon 22 Zähler.

Bierhoff: FC Bayern könnte "Pünktchen lassen"

Das Duo habe "überraschenderweise ein bisschen Boden verlor", analysierte Bierhoff. Zusammen mit der Werkself seien RB, die Dortmunder und der FC Bayern aber "die vier Mannschaften, die das da oben immer unter sich ausmachen können".

Insbesondere Leverkusen habe "immer wieder gezeigt, dass sie Substanz haben, dass sie Konstanz haben, auch Rückschläge gut wegstecken können". Der FC Bayern werde sich also "nicht ausruhen können", konstatierte der frühere DFB-Funktionär.

"Ich gehe allerdings trotzdem davon aus, dass Bayern in diesem Jahr wieder Meister wird", betonte Bierhoff und begründete: "Sie haben natürlich das höchste Gehaltsgefüge, sie sind von der Qualität her schon top besetzt."

Das Einzige, das vielleicht passieren könnte, ist laut Bierhoff, dass sie "auf die Champions League 'dahoam' fokussiert sind und dann vielleicht das ein oder andere Pünktchen auf dem Weg in der Meisterschaft zurücklassen. Das wäre dann eine Chance für Leverkusen", spielte Bierhoff auf das Finale der Königsklasse an, das im Mai in der Münchner Allianz Arena stattfindet.