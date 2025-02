Schalke-Neuzugang "gehört eigentlich in die erste Liga"

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Aymen Barkok startet beim FC Schalke 04 neu

Der FC Schalke 04 verpflichtete kurz vor dem Ende der Transferperiode noch Aymen Barkok vom 1. FSV Mainz 05. Ein ehemaliger Weggefährte lobt den S04-Neuzugang in den höchsten Tönen.

"Er hat Lust, Fußball zu spielen und kann Schalke definitiv helfen. Wenn er richtig fit ist, ist es ein Topspieler für die 2. Bundesliga. Er gehört eigentlich in die erste Liga", wird Nicolas Michaty von der "WAZ" zitiert. Der 51-Jährige arbeitete mit Aymen Barkok einst bei Fortuna Düsseldorf zusammen, wo er zwischen 2018 und 2023 die zweite Mannschaft trainierte.

Barkok sammelte hier nach Verletzungen zwischenzeitlich Spielpraxis. Sein Ex-Schützling habe "ein sehr gutes Dribbling, Zug zum Tor, einen guten Abschluss. Er will immer den Ball haben, ist ballsicher und hat viel Spielfreude", lobte Michaty.

Barkok wechselte am Deadline Day vom 1. FSV Mainz 05 zum FC Schalke 04. Der 26-Jährige hat bei den Königsblauen einen Vertrag bis zum Saisonende unterzeichnet. Die beteiligten Parteien vereinbarten über die Transfermodalitäten Stillschweigen.

Barkok will Chance beim FC Schalke 04 nutzen

"Ich freue mich sehr, dass ich auf Schalke in den kommenden Monaten die Chance erhalte, meine Fähigkeiten auf dem Platz zu zeigen. Ich möchte sie mit guten Leistungen nutzen, um der Mannschaft und dem Verein bestmöglich zu helfen", wurde Barkok vom FC Schalke 04 zitiert.

Youri Mulder, Direktor Profifußball, sagte: "Mit Aymen verpflichten wir einen Mittelfeldspieler, der unserem Spiel auf unterschiedlichen Positionen neue Impulse verleihen kann. Er bringt die Erfahrung aus mehr als 100 Bundesliga-Spielen mit und wird sich zügig hier auf Schalke eingewöhnen."

Barkok spielte in der Vergangenheit mit Fortuna Düsseldorf, Eintracht Frankfurt und dem 1. FSV Mainz 05 im deutschen Fußball-Oberhaus. In der letzten Saison stand er als Leihgabe für Hertha BSC in der 2. Bundesliga auf dem Platz.