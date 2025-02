Baumgart sicher: Union-Offensive "nicht knapp aufgestellt"

IMAGO/Matthias Koch

Im Kampf um den Klassenerhalt muss Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin zwei Abgänge in der Offensive verkraften - will das aber nicht als Ausrede nutzen.

"Wir sind in der Offensive, was die Anzahl angeht, nicht knapp aufgestellt", sagte der 53-Jährige vor dem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Stürmer Jordan Siebatcheu (Stade Reims) und Flügelspieler Yorbe Vertessen (RB Salzburg) hatten den Verein kurz vor Ende des Transferfensters verlassen. "Sie waren unbestritten sehr wichtig für die Mannschaft", sagte Baumgart, betonte jedoch auch, dass die erhofften Leistungen zumeist ausblieben.

Insgesamt steht Union bei mageren 16 Saisontoren, Vertessen und Jordan kamen zusammen auf lediglich einen Treffer.

Union Berlin: Neuzugang Ljubicic schon im Kader?

"Spieler mit Talent, Spieler mit Veranlagung, wo man hofft. Aber da bin ich mittlerweile der Falsche für. Ich habe zu viele Spieler gehabt, die viel Talent hatten", sagte Baumgart.

Jetzt müsse er "den finden, der das Runde ins Eckige bekommt." Einer dafür könnte Neuzugang Marin Ljubicic sein.

Der 22-Jährige, der vom LASK Linz kam, sei eine Option für den Kader, "aber auch nur für den Kader. Wir geben ihm noch ein bisschen Zeit sich einzuleben. Er macht einen guten Eindruck", sagte Baumgart, der bei der TSG auf die weiter verletzten Kevin Vogt und Aljoscha Kemlein verzichten muss.