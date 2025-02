Eberl deutet nächsten Personal-Coup an: "Sieht gut aus"

IMAGO/David Inderlied

Max Eberl ist Sportvorstand des FC Bayern

Mit Manuel Neuer und Alphonso Davies hat der FC Bayern bereits zwei wichtige Personalien an den Verein binden können. Ein Fragezeichen steht noch hinter der Zukunft von Joshua Kimmich, dessen Vertrag nach der laufenden Saison ausläuft. Sportvorstand Max Eberl deutet an, dass der DFB-Star bald ein neues Arbeitspapier unterzeichnet.

Am Montag machte der FC Bayern die Vertragsverlängerung mit Manuel Neuer offiziell. Am Dienstag folgte dann die Verkündung, dass auch Alphonso Davies sein im Sommer auslaufendes Arbeitspapier an der Säbener Straße verlängert. Mit Jamal Musiala, der noch bis 2026 gebunden ist, seien derweil nur noch wenige Details zu klären.

Auch die Zukunft einer weiteren Personalie soll zeitnah geklärt werden. Mit Joshua Kimmich steht ein weiterer Leistungsträger nur noch bis Ende Juni 2025 unter Vertrag. Sportvorstand Max Eberl deutete auf der SPOBIS Conference in Hamburg an, dass sich das bald ändern könnte.

FC Bayern: Eberl will Kimmich "nicht überreden müssen"

"Es sieht gut aus", gab der ehemalige Gladbach-Boss vielsagend zu Protokoll. Für ein "sehr gut" reiche es aktuell aber nicht, weil "noch nichts unterschrieben ist". Eine Deadline wolle er dem Kapitän der deutschen Nationalmannschaft aber nicht geben, auch wenn die Münchner nicht "bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten" wollen.

Grundsätzlich wolle Eberl "einen Spieler nicht überreden müssen. Ich möchte ihn überzeugen." Weitere Details wollte er aber nicht preisgeben: "Ich behalte für mich gerne Dinge zurück, weil ich einfach auch glaube, das hat in der Öffentlichkeit noch nichts verloren. Ich weiß aber natürlich, dass die Öffentlichkeit ein Rieseninteresse hat."

Der Poker um einer Vertragsverlängerung von Kimmich, der sich in den Gesprächen selbst vertritt, läuft seit Monaten. Zwischenzeitlich sah es so aus, als wenn die Zeit des Mittelfeldspielers an der Säbener Straße im Sommer enden könnte. Unter anderem Real Madrid, Manchester City und der FC Liverpool waren am 29-Jährigen dran.

Zuletzt zeichnete sich allerdings bereits ab, dass sich Spieler und Klub auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit einigen können.