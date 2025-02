Hamann bewertet Personalbeben beim BVB

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Dietmar Hamann findet das Mislintat-Aus beim BVB "alternativlos"

Mit der Entlassung von Sven Mislintat sorgte Borussia Dortmund am Donnerstagnachmittag für einen Personal-Paukenschlag. TV-Experte und Ex-Profi Dietmar Hamann bezeichnet den Schritt als "alternativlos" und glaubt, dass das Aus des Technischen Direktors der Grundstein für eine positive Entwicklung sein kann.

Bereits vor der Saison kam es in der BVB-Führungsetage zum Bruch zwischen Sebastian Kehl und Sven Mislintat. Das Verhältnis von Sportdirektor und Technischem Direktor war trotz großer Bemühungen von Geschäftsführer Lars Ricken nicht mehr zu retten. Am Donnerstag griff der Ex-Profi dann durch.

Mit "sofortiger Wirkung" wurde Mislintat von all seinen Aufgaben bei den Schwarz-Gelben entbunden. TV-Experte Didi Hamann ist überzeugt, dass die Trennung von dem ehemaligen Sportchef des VfB Stuttgart die richtige Entscheidung ist.

Hamann beim BVB "guter Dinge, wenn ... "

"Dieser Schritt scheint alternativlos gewesen zu sein", erklärte der ehemalige Bayern-Profi gegenüber "Sky" und legte nach: "Es ist dringend an der Zeit, dass Eigeninteressen hinten angestellt werden und alles für den Erfolg des Vereins getan wird. Auch in der Führungsetage."

Mit dem Rauswurf des 52-Jährigen, der intern immer wieder am Stuhl von Sportdirektor Kehl gesägt haben und bei Verhandlungen übergangen haben soll, haben die Westfalen einen ersten Schritt in die richtigen Richtung unternommen, so Hamann gegenüber dem Pay-TV-Sender weiter.

"Wenn die Verantwortlichen jetzt geschlossen hinter Kovac stehen, bin ich guter Dinge, dass der BVB eine bessere Rückrunde spielen wird", prognostizierte der 51-Jährige. Der neue BVB-Cheftrainer gibt beim Bundesliga-Kracher gegen den VfB Stuttgart (15:30 Uhr, live im sport.de) sein Debüt an der Seitenlinie.

Der ehemalige SGE-Übungsleiter soll Borussia Dortmund nach einem katastrophalen Start ins neue Jahr noch in die Champions League führen. Aktuell beträgt der Rückstand auf Platz vier Punkte.