Van Wonderen droht "Blitz-Entlassung" bei S04, wenn ...

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Ein "Not-Rauswurf" von Kees van Wonderen beim FC Schalke 04 ist angeblich möglich

Zuletzt zeigte sich der FC Schalke 04 unter Kees van Wonderen in aufsteigender Form. Die wieder aufgekommenen Aufstiegsträume in Gelsenkirchen fanden mit der deutlichen 2:5-Heimpleite gegen den 1. FC Magdeburg ein jähes Ende. Auch über die Zukunft des Cheftrainers wird plötzlich wieder spekuliert.

Die "Bild" berichtet, dass ein "Not-Rauswurf" von Kees van Wonderen beim FC Schalke 04 nach der derben Heim-Klatsche gegen Magdeburg wieder zum Thema geworden ist. Wirklich in Gefahr sei der Job des Niederländers allerdings nicht, so das Boulevardblatt weiter. Das könnte sich in den kommenden Wochen aber offenbar ändern.

Demnach fürchte man am Berger Feld weiterhin, dass man trotz zuletzt überzeugender Auftritte in Paderborn und Elversberg sowie gegen den 1. FC Nürnberg noch einmal in den Tabellenkeller abrutschen könnte. In den Köpfen der S04-Bosse sei die Angst vor dem Absturz in die dritte Liga weiterhin präsent, so die "Bild".

FC Schalke 04: Trennung im Sommer denkbar

Sollten die Ergebnisse in den kommenden Wochen nicht stimmen, dann drohe van Wonderen demnach eine "Blitz-Entlassung" beim FC Schalke 04. In diesem Falle wolle man dem Job an der Seitenlinie dann einem erfahrenen Feuerwehrmann geben, heißt es in dem Bericht weiter.

Auch eine Trennung nach der Saison sei demnach denkbar. Dass der 56-Jährige auch in der kommenden Saison noch an der Seitenlinie der Knappen steht, sei trotz eines Vertrages bis 2026 nicht sicher. Man wolle Fehler nicht wiederholen, die man vor der laufenden Spielzeit mit Van-Wonderen-Vorgänger Karel Geraerts gemacht habe, vermeldet "Bild".

Jedoch bestehe auch die Möglichkeit, dass der einstige Nationalspieler die Bosse des FC Schalke 04 in den verbleibenden Spielen so überzeugt, dass sie ihm in der kommenden Saison die Bundesliga-Rückkehr zutrauen. "Kees ist ein Konzept- und Prozess-Trainer", betonte Interims-Sportdirektor Youri Mulder zuletzt.