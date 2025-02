Transfers verschlafen? Heldt erklärt Union-Strategie

IMAGO/Matthias Koch

Horst Heldt ist Geschäftsführer beim 1. FC Union Berlin

Der 1. FC Union Berlin hat sich auf dem Winter-Transfermarkt trotz des prekären Tabellenstands mit Platz 14 merklich zurückgehalten. Geschäftsführer Horst Heldt erklärte nun, warum es zu nicht mehr als einem externen Neuzugang gekommen war.

Der Kader ist noch einmal kleiner geworden. Während mit Stürmer Marin Ljubicic (kam vom LASK aus Österreich) lediglich eine externe Neuverpflichtung im Winter-Transferfenster zu Buche stand, habe mit Jordan, Yorbe Vertessen und Yannic Stein drei Spieler aus dem Profi-Kader die Hauptstadt verlassen.

Horst Heldt hat als hauptverantwortlicher Kaderplaner bei den Eisernen nun verraten, dass es durchaus Überlegungen gegeben hatte, noch weitere Transfers zu tätigen.

"Wir haben viele Gespräche geführt, am Ende ist es egal, ob ich damit zufrieden bin. Es ist wichtig, dass wir unsere Ziele erreichen. Wir haben uns auch auf anderen Positionen umgeguckt. Es ist aber nichts zustande gekommen", meinte der Geschäftsführer der Berliner gegenüber einer Medienrunde.

Ljubicic vor Einstand im Union-Trikot

Der 55-Jährige führte weiter aus, dass er sich vor allen Dingen aus Vernunft und Weitsicht gegen weitere Einkäufe entschieden hatte: "Wir hätten den finanziellen Spielraum gehabt, noch weitere Spieler zu holen. Die Transfers müssen uns aber besser machen. Und auf dem Wintertransfermarkt gibt es dann auch nur bedingte Möglichkeiten", so Heldt, der seit dem vergangenen Sommer für den 1. FC Union Berlin tätig ist.

Mit dem vorhandenen Personal gehe es nun darum, den vorzeitigen Klassenerhalt in der Bundesliga zu erreichen. Beim jüngsten 0:0 gegen RB Leipzig am vergangenen Sonntag stand Neuzugang Ljubicic noch nicht im Kader. Er könnte am Samstagnachmittag beim Gastspiel in Hoffenheim (ab 15:30 Uhr) sein Debüt im Trikot des Hauptstadtklubs feiern.

Er hatte in der Hinrunde vier Tore in 16 Bundesliga-Einsätzen für den LASK erzielt.