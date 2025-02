Diese Sommer-Transfers soll Eintracht Frankfurt planen

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Jonathan Burkardt (r.) vom FSV Mainz 05 bleibt wohl Thema bei Eintracht Frankfurt

Mit Elye Wahi und Michy Batshuayi hat Eintracht Frankfurt gleich zwei neue Stürmer in der jüngst abgelaufenen Transferphase unter Vertrag genommen. Einem jüngsten Medienberichten zufolge könnte im Sommer erneut ein neuer Angreifer bei der SGE aufschlagen. Priorität genießt am Main allerdings wohl eine andere Position.

Kaum ist die Winter-Transferperiode beendet, da richtet Eintracht Frankfurt seinen Blick bereits auf mögliche Neuverpflichtungen für den Sommer. Laut "Bild" steht ein neuer Flügelflitzer ganz oben auf der Wunschliste des Bundesligisten. Dieser soll vorrangig auf der rechten Außenbahn zum Einsatz kommen.

Auch das Profil sei bereits klar definiert, heißt es. Der neue Rechtsaußen soll demnach ein Linksfuß mit hohem Tempo sein. Vier Kandidaten habe die SGE intern auf der Liste, so das Boulevardblatt in seinem Bericht weiter. Auch für das zentrale Mittelfeld suche man in der Mainmetropole einen Spieler mit starkem linken Fuß.

Eintracht Frankfurt an Mittelfeld-Juwel dran

Der "Bild" zufolge ist Lennon Miller vom schottischen Klub FC Motherwell ein Kandidat für Eintracht Frankfurt. Der Youngster würde offenbar gerne in die Bundesliga wechseln, ihm liegen allerdings wohl auch Offerte von Vereine aus England und Italien vor, heißt es.

Auch im Angriff könnte der Europa-League-Sieger offenbar erneut tätig werden. Insbesondere Nationalspieler Jonathan Burkardt vom FSV Mainz 05 soll weiterhin das Interesse der SGE auf sich ziehen. Ob man im Sturm noch einmal nachlege, hängt laut "Bild" allerdings davon ab, wie sich die Winter-Neuzugänge Elye Wahi und Michy Batshuayi schlagen.

Zudem muss noch die Zukunft von Leeds-Leihgabe Rasmus Kristensen geklärt werden. Eintracht Frankfurt würde den Linksverteidiger gerne halten. Die Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro wollen die Hessen aber nicht unbedingt ziehen. Man hofft, die Ablöse auf rund zehn Millionen Euro drücken zu können, so die "Bild".