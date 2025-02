S04-Boss erklärt: Darum holte Schalke keinen Abwehrspieler

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Matthias Tillmann ist Vorstandsvorsitzender beim FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 hat in der 2. Fußball-Bundesliga bis dato satte 39 Gegentore in 20 Begegnungen kassiert. Das ist hinter dem Tabellenschlusslicht Jahn Regensburg (45 Gegentore) und der SpVgg Greuther Fürth (40 Gegentore) der schlechteste Wert in der Liga. Vorstandsboss Matthias Tillmann erklärte nun, warum die Gelsenkirchener trotzdem davon absahen, neue Alternativen für die Abwehrreihe zu verpflichten.

Drei externe Neuzugänge holte der FC Schalke 04 im jüngsten Winter-Transferfenster: Keeper Loris Karius kam ablösefrei, ebenso Mittelfeldspieler Aymen Barkok von Mainz 05. Stürmer Pape Meissa Ba kam von Grenoble Foot aus der zweiten französischen Liga und kostete rund 300.000 Euro.

Eine neue Option für die Verteidigung wurde hingegen nicht geholt, obwohl sich die Knappen in vielen Spielen nicht gerade sattelfest in der Hintermannschaft präsentierten.

S04-Klubboss Tillmann erklärte gegenüber der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung", dass sich Schalkes Kaderplaner bewusst gegen neue Spieler für die Innen- oder Außenverteidigung entschieden hätten.

"Wenn man sich die letzten Spiele anschaut, dann sieht man, dass sich das deutlich verbessert hat", fand Tillmann lobende Worte für die Verteidigung der Königblauen, ungeachtet der fünf Gegentore im letzten Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg.

"Rein auf das Ergebnis geschaut war das ein Rückschritt, aber der Weg ist trotzdem richtig und den wollen wir weitergehen. Von daher war das nicht die höchste Priorität. Wir haben vier Innenverteidiger und denen vertrauen wir", fügte Tillmann hinzu.

Schalke-Boss will "Entwicklung sehen in den kommenden Wochen"

Dem FC Schalke gelang es in der laufenden Zweitliga-Saison erst in drei Spielen, hinten die Null zu halten und ohne Gegentor zu spielen. Trotz dieser miesen Zahlen ist sich der Schalker Vorstandsvorsitzende sicher, dass die Abwehrarbeit unter Cheftrainer Kees van Wonderen in die richtige Richtung geht: "Wir haben uns das natürlich angeschaut. Aber das war ein Prozess, gerade in den Wochen vor Weihnachten, dass die Mannschaft sich auch in der Defensive stabilisiert hat."

Mit der abgelaufenen Transferphase sei Tillmann daher auch "sehr zufrieden". Für die laufende Saison gehe es nun darum, eine ruhige Rückrunde zu spielen mit Hinblick auf die mittelfristige Zukunft auf Schalke: "Wichtig ist, dass wir eine Entwicklung sehen in den kommenden Wochen: Wir wollen ein Gerüst für die kommende Saison bauen."