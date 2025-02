Kehrt Reese endlich in die Hertha-Startelf zurück?

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Fabian Reese (r.) drängt auf seinen ersten Startelf-Einsatz

Fabian Reese hat nach seiner schweren Sprunggelenksverletzung, die er im Sommer 2024 erlitten hatte, noch kein einziges Saisonspiel von Beginn an absolviert. Wann steht der Starspieler von Hertha BSC endlich in der Startelf?

Viermal durfte Fabian Reese seit Ende November auf seinem angestammten linken Flügel bis dato in der zweiten Liga ran, viermal kam er dabei von der Ersatzbank. Wirklich weiterhelfen konnte der 26-Jährige seinem Team dabei noch nicht, ging die Hertha doch in drei dieser Duelle als Verlierer vom Platz.

Nun winkt dem Publikumsliebling der Berliner endlich sein erster Startelf-Einsatz in der laufenden Saison, wenn es am kommenden Samstagabend gegen den 1. FC Kaiserslautern (ab 20:30 Uhr) gehen wird.

Wie die "Bild" berichtete, verdichteten sich zuletzt die Anzeichen, dass Reese gegen Lautern tatsächlich von Beginn an auflaufen könnte. In den spielnahen Trainingsformen stand er in dieser Trainingswoche in der vermeintlichen Startelf der Herthaner, konnte auch darüber hinaus sämtliche Übungen mitmachen. Auch der Fitnesszustand soll sich zuletzt weiter verbessert haben.

Reese selbst hatte in den vergangenen Wochen immer wieder betont, dass er eine Rückkehr in die Anfangsformation der Alten Dame "unglaublich herbeisehne".

Aufstiegstraum für Hertha BSC bereits geplatzt

In der vergangenen Saison war er mit neun Treffern und 14 Assists noch einer der Top-Angreifer überhaupt in der 2. Bundesliga. Nach seiner schweren Sprunggelenksverletzung, die ihn zu einer mehrmonatigen Pause zwang, trat er in dieser Spielzeit erst einmal als Vorbereiter in Erscheinung.

Mit zehn Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz scheint der Aufstiegszug für Hertha BSC in 2024/2025 bereits abgefahren zu sein. Kaiserslautern hingegen träumt von der Rückkehr ins deutsche Fußball-Oberhaus, könnte mit einem Auswärtssieg in Berlin zumindest für eine Nacht unter die ersten Drei in der Tabelle kommen.