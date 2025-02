60-Mio.-Euro-Gerücht um Eintracht-Talent

IMAGO/HMB Media/Claus

Hugo Larsson (r.) gehört zu den Topstars von Eintracht Frankfurt

Auch in seiner zweiten Saison in Reihen von Eintracht Frankfurt zählt Hugo Larsson zu den herausragenden Akteuren der Hessen. Kein Wunder also, dass der 20-jährige Mittelfeldspieler das Interesse der europäischen Fußball-Elite auf sich ziehen soll. Vor allem in England soll der Schwede einige Bewunderer haben.

Der FC Arsenal, Manchester United und der FC Liverpool sollen die Fühler nach Hugo Larsson von Eintracht Frankfurt ausgestreckt haben. Das berichtet "CaughtOffside".

Zumindest, so das Portal, soll das Interesse des genannten Trios derzeit am weitesten fortgeschritten sein, andere Klubs sind demnach allerdings auch nicht abgeneigt, den Youngster unter Vertrag zu nehmen. Mit Manchester City, Tottenham Hotspur und Real Madrid sollen weitere Klubs ein Auge auf Larsson geworfen haben.

Auch eine mögliche Ablöse hält der Bericht bereits parat: Rund 60 Millionen Euro soll die SGE aufrufen, sollte ein Klub im Sommer 2025 bei Larsson Ernst machen wollen. Die Mannen aus der Mainmetropole befinden sich beim achtmaligen schwedischen Nationalspieler in einer sehr komfortablen Situation. Erst Anfang Oktober 2024 verlängerte Larsson seinen Vertrag bei der Eintracht bis Ende Juni 2029, einen ablösefreien Abgang muss man daher noch lange nicht fürchten.

Eintracht Frankfurt noch nicht in Gespräche involviert

Dennoch soll Frankfurt grundsätzlich nicht komplett ausschließen, Larsson schon im Sommer zu Geld zu machen.

"CaughtOffside" will erfahren haben, dass es sogar bereits erste Kontakte bezüglich eines Transfers des Toptalents gegeben hat. Arsenal, United und die Reds sollen Vertretern des Spielers klar signalisiert haben, dass sie im Sommer einen Vorstoß wagen werden.

Allerdings: Ein Austausch zwischen den beteiligten Klubs soll noch nicht erfolgt sein.

Außerdem soll noch völlig offen sein, ob Larsson überhaupt schon einen Abschied aus Frankfurt anstrebt.