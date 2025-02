Horror-Debüt für Tel bei den Spurs: "Einfach grauenhaft"

IMAGO/Simon Stacpoole

Mathys Tel ist vom FC Bayern an Tottenham verliehen

Kurz vor Transferschluss machte der FC Bayern die Ausleihe von Mathys Tel an Tottenham Hotspur perfekt. Das erste Spiel des Sturm-Juwels für seinen neuen Klub geriet aber zum Desaster.

0:4 kamen die Spurs im Rückspiel des Ligapokal-Halbfinals am Donnerstag beim FC Liverpool unter die Räder, nach einem 1:0-Sieg im Hinspiel.

Mathys Tel, dessen Wechsel vom FC Bayern zu Tottenham Hotspur erst am späten Abend des Deadline Days unter Dach und Fach gebracht wurde, wurde zur Pause für den angeschlagenen Sturm-Konkurrenten Richarlison eingewechselt. Der 19-jährige Franzose zeigte sich durchaus bemüht, blieb aber ohne großen Einfluss auf das Spiel.

Bitter: Bis zur Pause und Tels Einwechselung führte Liverpool durch einen Treffer von Cody Gakpo (34.) nur mit 1:0. Im zweiten Durchgang trafen dann Mo Salah (51., Elfmeter), Dominik Szoboszlai (75.) sowie Virgil van Dijk (80.) für den souveränen Tabellenführer der Premier League - und mitten ins Tottenham-Herz. Kein einziger Torschuss gelang den Gästen in den 90 Minuten an der Anfield Road.

Leistung von Tottenham Hotspur "einfach grauenhaft"

Englands Ex-Nationalspieler Jamie Redknapp, der sowohl in der Jugend als auch später in seiner Profi-Karriere für die Spurs auflief, fand bei "Sky Sports" deutliche Worte: "Aus Sicht von Tottenham kann ich mich nicht erinnern, dass eine Mannschaft in meinem Leben mit weniger Kampf untergegangen ist als heute."

Es habe in der laufenden Saison schon einige Tiefpunkte für die kriselnden Londoner gegeben, "aber das heute, wenn man sich das Ergebnis ansieht, das ist einfach grauenhaft", so der 51-Jährige.

"Wann gewinnt Tottenham jemals ein wichtiges Spiel?"

Experten-Kollege und Red-Legende Jamie Carragher stieß ins selbe Horn. Der 47-Jährige unkte, Viertligist Accrington Stanley habe bei Liverpools 4:0-Erfolg im FA-Cup-Duell vor wenigen Wochen mehr Gegenwehr geleistet als nun die Spurs.

"Wann gewinnt Tottenham jemals ein wichtiges Spiel? Wann hat Tottenham jemals irgendwo überraschend und entgegen aller Wahrscheinlichkeit gewonnen?", sagte Carragher.

Ex-Spurs-Profi Michael Dawson ergänzte: "Diese Leistung ist sehr, sehr schade. Ich kam heute Abend hierher und wusste, dass es eine schwierige Aufgabe werden würde. Hatte ich erwartet, dass es so sein würde? Nein, ich dachte, die Spieler würden mehr kämpfen."