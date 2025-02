Eintracht Frankfurt streicht Duo aus Kader

IMAGO/Revierfoto

Eintracht Frankfurts Trainer Toppmöller setzt in der Europa League künftig auf Linksverteidiger Brown

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt macht von seinem Recht Gebrauch, vor dem Achtelfinale der Europa League Änderungen im Kader vorzunehmen. Ein SGE-Duo bleibt künftig außen vor.

Stürmer Igor Matanovic und Mittelfeldspieler Junior Dina Ebimbe werden Eintracht Frankfurt in dieser Saison nicht mehr auf der internationalen Bühne vertreten. Das gab der Bundesligist am Freitag bekannt.

Ebenfalls gestrichen aus dem Europa-League-Kader wurde wenig überraschend Omar Marmoush, der die Hessen im Januar in Richtung Manchester City verlassen hatte.

Nach der Liga- und vor der K.o.-Phase dürfen alle verbliebenen Europa-League-Teilnehmer bis zu drei Änderungen am Aufgebot vornehmen. Von dieser Regel machte der Achtelfinalist nun Gebrauch. Die Frist endete am Donnerstag.

Während Matanovic und Ebimbe künftig zuschauen müssen, wenn die SGE international spielt, rückt ein Trio in den Kader: Nathaniel Brown sowie die Winter-Neuzugänge Elye Wahi und Michy Batshuayi wurden nachgemeldet.

Gibt Wahi für Eintracht Frankfurt sein Debüt?

Beim 21-jährigen Linksverteidiger Brown reagiert Cheftrainer Dino Toppmöller auf die starken Leistungen in der laufenden Saison. In zwölf Bundesliga-Partien kommt der U21-Nationalspieler auf drei Tore und vier Vorlagen. Auch die Registrierungen von Wahi und Batshuayi waren erwartet worden.

Der 22 Jahre Wahi war nach dem Abgang von Marmoush für rund 26 Millionen Euro von Olympique Marseille als Ersatz verpflichtet worden. Der Stürmer könnte erstmals nach seinem Wechsel im Topspiel kommenden Samstag bei Borussia Mönchengladbach (18:30 Uhr) für seine neuen Farben auflaufen. "Es sollte auf jeden Fall für einen Kaderplatz in Gladbach reichen, wenn alles normal läuft", hatte Cheftrainer Dino Toppmöller durchblicken lassen.

Der Ex-Dortmunder Batshuayi wurde als zusätzliche Option im Angriff verpflichtet. Der 31-Jährige kam für drei Millionen Euro von Galatasaray an den Main. Sowohl der Franzose als auch der Belgier haben derweil noch etwas Zeit, um sich bis zum ersten Europapokalspiel mit der Eintracht einzugewöhnen. Das Achtelfinalhinspiel in der Europa League steigt am 6. März, das Rückspiel eine Woche später.