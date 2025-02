Bericht: Nürnberg-Juwel im Visier des FC Bayern

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Tino Kusanovic trainierte in Nürnberg schon bei den Profis mit

Der 1. FC Nürnberg weiß eines der vielversprechendsten Nachwuchstalente in Fußball-Deutschland in seinen eigenen Reihen. Die Interessenliste an dem Stürmer wird immer länger, auch der FC Bayern soll bereits mitgemischt haben.

Tino Kusanovic gilt als großes Sturmtalent beim 1. FC Nürnberg. Der gerade einmal 16-jährige Angreifer kommt aktuell noch für die U17-Auswahl der Franken zum Einsatz, hat aber bereits im Training der Profis unter Cheftrainer Miroslav Klose vorspielen dürfen.

Der Youngster besitzt neben der deutschen auch die kroatische Staatsbürgerschaft, war bereits für mehrere Juniorenteams Kroatiens im Einsatz und zeigte sich auch dort sehr treffsicher.

Insbesondere in der U17-Mannschaft der Nürnberger sorgte Kusanovic bis zuletzt aber für Aufsehen, traf er doch alleine in elf Ligaspielen der DFB-Nachwuchsliga stolze 17 Mal.

Noch bevor der Teenager sein erstes Profi-Spiel bestritten hat, sollen mehrere Top-Klubs aus ganz Europa an dem Torjäger dran sein.

Nürnberg-Talent beim FC Bayern und Bayer Leverkusen gehandelt

Wie "Bild"-Reporter Tobias Altschäffl in dem Podcast "Bayern Insider" berichtete, hat sich vor allem der FC Bayern in der Personalie in Stellung gebracht. Neben dem deutschen Rekordmeister soll Kusanovic außerdem bei Bayer Leverkusen, bei der AC Mailand aus Italien und Hajduk Split aus Kroatien in den Notizbüchern stehen.

Nach derzeitigem Informationsstand wird das Nachwuchstalent zunächst beim Club bleiben, soll künftig von Coach Miroslav Klose, der als Mittelstürmer jahrelang auf Weltklasse-Niveau unterwegs war, im Besonderen gefördert werden.

Allerdings wollen die Großklubs um den FC Bayern die Entwicklung des Angreifers weiterhin ganz genau beobachten und Kusanovic im Visier behalten.

Für wie lange sich das Juwel an den 1. FC Nürnberg gebunden hat, ist bis dato noch nicht bekannt.