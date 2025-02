Bayern-Talent über Wechsel: "Keine einfache Entscheidung"

IMAGO/Frank Scheuring

Guido della Rovere wechselte im vergangenen Sommer zum FC Bayern

In Guido della Rovere hat sich der FC Bayern im vergangenen Sommer die Dienste eines Talents aus Italien gesichert. Inzwischen hat sich der Youngster in München eingelebt. Nun hat er über seinen damaligen Wechsel gesprochen.

Es war Holger Seitz, Cheftrainer der zweiten Mannschaft des FC Bayern, der Offensivtalent Guido della Rovere im vergangenen Sommer endgültig von einem Wechsel nach Deutschland überzeugen konnte.

"Ich hatte einen Videocall mit Holger Seitz", erinnert sich der 17-Jährige im Gespräch mit Klubmedien: "Er hat mir ein gutes Gefühl gegeben und mir meine Möglichkeiten bei den Amateuren aufgezeigt. Danach war ich mir sicher, dass ich diesen Schritt gehen möchte."

Der Linksfuß wollte damals raus aus der "Komfortzone" und "etwas Neues wagen", wenngleich "es zu Beginn hart war". Der Abschied von seinem Heimatklub Cremonese sei ihm alles andere als leicht gefallen.

"Es war keine einfache Entscheidung. Ich wollte Italien eigentlich nicht verlassen. Ich habe mein ganzes Leben in Cremona verbracht, meine Familie und Freunde leben dort", so der 1,87 Meter große Mittelfeldspieler: "Ich habe zehn Jahre lang für die US Cremonense gespielt und es bis in die erste Mannschaft der Serie B geschafft. Ich habe viel darüber nachgedacht, aber letztlich war es die richtige Entscheidung."

Zweite Mannschaft es FC Bayern schwitzt im Trainingslager

Beim FC Bayern hat della Rovere einen Vertrag bis Sommer 2027 unterzeichnet. Bislang kam der Youngster sowohl in der Youth League als auch in der Regionalliga Bayern zum Einsatz.

Im Trikot der zweiten Mannschaft lief er immerhin schon elfmal auf, ein Tor und fünf Vorlagen gelangen dem offensiven Mittelfeldspieler. Da die Regionalliga Bayern schon seit Anfang Dezember pausiert und erst am 22. Februar mit Nachholspielen ihren Spielbetrieb wieder aufnimmt, stand für die Münchner zuletzt ein Trainingslager in Spanien auf dem Programm.

"Es war eine intensive Woche mit vielen Trainingseinheiten. Wir haben viel über taktische Abläufe gelernt und an unserer Fitness gearbeitet", resümierte das Bayern-Talent: "Ich bin zuversichtlich für die kommenden Herausforderungen – sei es in der Youth League oder in der Regionalliga. Ich freue mich darauf."