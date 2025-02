Wolfsburg-Star flirtet offen mit Wechsel zum FC Bayern

IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

Patrick Wimmer würde eines Tages gerne für und nicht gegen den FC Bayern spielen

Beim VfL Wolfsburg zählt Patrick Wimmer regelmäßig zu den auffälligsten Offensivspielern. Eines Tages will der Österreicher für einen absoluten Weltverein auflaufen - am liebsten für den FC Bayern.

Lediglich fünf Millionen Euro überwies der VfL Wolfsburg im Juli 2022 an Arminia Bielefeld, um sich die Dienste von Patrick Wimmer zu sichern. Seither hat der ÖFB-Nationalspieler seinen Marktwert vervielfacht.

Bei den Wölfen fühlt sich der 23-Jährige weiterhin wohl, dennoch liebäugelt er perspektivisch mit dem nächsten Karriereschritt bei einem europäischen Spitzenteam. Das bestätigte Wimmer im Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten".

Sein persönlicher Favorit: "Bayern München wäre das Traumszenario. Es wäre ein Weltklub, der ganz in der Nähe von meiner Wahlheimat Salzburg ist."

Er sei aber "grundsätzlich für alles offen", stellte der dribbelstarke Rechtsaußen, der vertraglich noch bis 2027 an Wolfsburg gebunden ist, klar.

Wolfsburg-Abschied? Wimmer "bereit für den nächsten Schritt"

Bereits im Winter hätte Wimmer den VfL verlassen können, dem Vernehmen nach signalisierten u.a. Juventus Turin, die AC Mailand, Leicester City und die PSV Eindhoven Interesse. Sein aktueller Arbeitgeber schob einem möglichen Transfer jedoch einen Riegel vor.

"Ich verstehe die Position von meinem Verein natürlich und fühle mich in Wolfsburg wohl. Mein voller Fokus liegt jetzt auf den restlichen Partien", verdeutlichte Wimmer.

Im Sommer könnte dann allerdings eine Luftveränderung folgen. "Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Ein Transfer zu einem großen europäischen Klub wäre ein Traum", verriet der Kreativkopf.

In der laufenden Bundesliga-Saison sammelte Wimmer in 16 Einsätzen fünf Scorerpunkte (ein Tor, vier Vorlagen). Nachdem er in der Hinserie noch von Verletzungen und Sperren ausgebremst worden war, präsentiert sich der Österreicher seit dem Jahreswechsel in Top-Form.

Am Samstag empfängt Wimmer mit seinen Wölfen den amtierenden Meister Bayer Leverkusen. Anstoß in der Volkswagen Arena ist um 15:30 Uhr.