Schick und Boniface könnten erneut gemeinsam stürmen

IMAGO/Gladys Chai von der Lange/SID/IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Schick (l.) und Boniface (r.) im DFB-Pokal gegen Köln

Trainer Xabi Alonso vom Double-Gewinner Bayer Leverkusen hat nach der kurzen Kostprobe im DFB-Pokal weitere gemeinsame Auftritte seiner Torjäger Patrik Schick und Victor Boniface in Aussicht gestellt.

"Sie haben nicht das gleiche Profil. Sie können sich gegenseitig helfen, das ist eine gute Option", sagte der Spanier vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Die beiden Mittelstürmer standen bisher kaum parallel auf dem Platz, beim hochemotionalen 3:2-Erfolg gegen den 1. FC Köln im Pokal-Viertelfinale klappte das am Mittwoch aber gut - Schick traf nach der Einwechslung von Boniface in der Nachspielzeit zum Ausgleich, der Nigerianer erzielte dann in der Verlängerung selbst den Siegtreffer. Die Möglichkeit, beide spielen zu lassen, sei "super für die Mannschaft", sagte Alonso: "Wir werden sehen."

Bayers Boniface hätte eigentlich nach Saudi-Arabien wechseln sollen

Boniface, dessen Wechsel nach Saudi-Arabien auf der Zielgeraden platzte, hatte seinen Stammplatz aufgrund einer langwierigen Oberschenkelverletzung an Schick verloren und war erst Ende Januar auf den Platz zurückgekehrt.

Die Leverkusener stehen im Meisterschaftsrennen unter Zugzwang, der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München beträgt sechs Zähler.

Die Münchner können am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) gegen Werder Bremen zudem vorlegen. Er erwarte in Wolfsburg einen "harten Gegner", sagte Alonso: "Sie sind in einem guten Moment."