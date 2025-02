Hoeneß zu BVB oder FC Bayern? VfB-Ikone lässt aufhorchen

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Hat Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart das Zeug für den FC Bayern oder den BVB?

Mit dem VfB Stuttgart eilte Sebastian Hoeneß in den vergangenen gut eineinhalb Jahren von Erfolg zu Erfolg. Hat der Übungsleiter des Vizemeisters das Zeug für die ganz großen Bundesliga-Klubs wie den FC Bayern oder den BVB? Eine Stuttgarter Vereinsikone hat eine klare Antwort auf diese Frage.

München oder Dortmund statt VfB Stuttgart? Klub-Legende Karlheinz Förster traut Trainer Sebastian Hoeneß sowohl den Sprung zum BVB als auch zum FC Bayern zu.

"Völlig ohne Emotionen gesehen muss ich eins sagen: Sebastian wäre für den BVB ein Top-Trainer", sagte der Europameister von 1980 im Interview mit "Sport1". Hoeneß und die Borussia, das hätte seiner Meinung nach der jüngsten Trennung von Nuri Sahin "gepasst".

Der frühere türkische Nationalspieler habe "viel zu wenig Erfahrung" für den BVB-Job gehabt, konstatierte Förster, "das musste schiefgehen". Hoeneß sei in dieser Hinsicht inzwischen besser aufgestellt als Sahin.

Wäre der 42-Jährige damit womöglich sogar schon bereit für das Traineramt beim FC Bayern? "Ja. Mittlerweile ist er so weit. Die zweite Mannschaft hat er ja schon mal trainiert, kennt also das Umfeld in München", sagte Förster. "Er hat beim VfB gezeigt, was er aus einer Mannschaft machen kann. Er hat bewiesen, wie es in der Bundesliga abgeht. Vor anderthalb Jahren wäre es zu früh gewesen, aber jetzt hat er so tolle Arbeit abgeliefert, da ist es ganz anders."

VfB Stuttgart: Sebastian Hoeneß "aktuell der beste deutsche Trainer"

Hoeneß sei "aktuell der beste deutsche Trainer", so Förster. "Das kann man schon so sagen. Er hat auch in Hoffenheim gute Leistungen abgeliefert, hatte nur etwas Pech, weil rund acht Spieler krank oder verletzt waren."

Ganz oben soll Hoeneß auch auf der Liste von Bayer Leverkusen stehen, sollte es im Sommer zu einem Abgang von Xabi Alonso in Richtung Real Madrid kommen. Der Werkself rechnet Förster aber nicht allzu große Chancen auf eine Verpflichtung des gebürtigen Münchners zu.

"Ich glaube nicht, dass Sebastian nach Leverkusen wechseln würde", sagte der 66-Jährige. "Er passt perfekt zum VfB und hat hier alles, was er braucht. Und er ist hier noch nicht fertig. Er kann in den nächsten Jahren mit dem VfB immer unter die Top 5 kommen. Und das Stadion ist auch schöner."