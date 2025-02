ManCity meldet Marmoush für die Champions League

AFP/SID/OLI SCARFF

Omar Marmoush wechselte aus Frankfurt nach Manchester

Manchester City hat Neuzugang Omar Marmoush für die Champions League nachnominiert. Das teilten die Skyblues am Freitag mit.

Demnach gehört der Ägypter, der in der Wintertransferperiode von Eintracht Frankfurt kam, zum Kader von Teammanager Pep Guardiola für die anstehenden Duelle mit Real Madrid in der Königsklasse.

Neben Stürmer Marmoush nominierte City auch die Neuzugänge Abduqodir Khusanov und Nico Gonzalez nach. Die Meldefrist lief am Donnerstagabend ab.

Zum Kader gehört auch Ballon-d'Or-Sieger Rodri, der kurz nach dem Saisonstart einen Kreuzbandriss erlitten hatte und voraussichtlich noch bis Ende März ausfällt.

City trifft in den Playoffs auf Titelverteidiger Real Madrid. Das Hinspiel findet am kommenden Dienstag (21:00 Uhr/DAZN) in Manchester statt, das zweite Duell am Mittwoch der darauffolgenden Woche in Madrid.