Offiziell: Tottenham sortiert Timo Werner aus

IMAGO/Katie Chan

Timo Werner kommt in dieser Europa-League-Saison nicht mehr zum Einsatz

Schlechte Nachrichten für Timo Werner: Die Leipzig-Leihgabe wurde von den Tottenham Hotspur aus dem Kader für die K.o.-Runde in der Europa League gestrichen. Auf der Meldeliste dabei ist dafür unter anderem Ex-Bayern-Profi Mathys Tel.

Timo Werner wird in der laufenden Europa-League-Saison nicht mehr für seinen Leihklub aus Tottenham zum Einsatz kommen. Die Spurs strichen den Deutschen aus dem Aufgebot und bestätigten damit am Freitag, dass der Angreifer ab sofort nicht mehr auf europäischer Bühne für sie auflaufen wird.

Neben Werner wurden auch Abwehrspieler Radu Drăgușin sowie Torhüter Fraser Forster von den Spurs auf die EL-Streichliste gesetzt.

Bayern-Leihgabe Mathys Tel darf in der Europa League ran

Zumindest in zwei Fällen sind die Entscheidungen der Spurs-Verantwortlichen eng mit den Einkäufen im abgelaufenen Winter-Transferfenster verbunden. Den Platz von Werner in der Offensive übernimmt Bayern-Leihgabe Mathys Tel. Drăgușin wird derweil von Ex-Bundesligaspieler Kevin Danso ersetzt, den Tottenham bis zum Saisonende vom RC Lens ausgeliehen hat.

Für Werner ist der Rauswurf aus dem Europa-League-Kader der nächste in einer ganzen Reihe von Rückschlägen in den letzten Wochen und Monaten. Weder in der Liga noch in der Europa League und anderen Wettbewerben konnte sich der Stürmer nachhaltig für höhere Aufgaben empfehlen.

Timo Werner ohne Zukunft bei den Spurs

Obwohl die Leipzig-Leihgabe in der Saison 2024/25 schon in 26 Pflichtspielen zum Einsatz kam, gelang Werner nur ein einziges Tor - das aber immerhin im League-Cup-Achtelfinale gegen Manchester City (2:1). Weitere Duftmarken konnte der 28-Jährige jedoch nicht setzen.

Dass der gebürtige Stuttgarter in Tottenham eine Zukunft über die Saison hinaus hat, gilt längst als ausgeschlossen. Noch vor wenigen Tagen wurde gar darüber spekuliert, dass die Spurs die Leihe am liebsten schon im Winter abbrechen würden. Dazu kam es letztlich zwar nicht, verbessert hat sich seine Perspektive in London dadurch allerdings auch nicht.