Nächster BVB-Knall: Sammer bekommt Amazon-Verbot

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Sammer darf bei Amazon keine BVB-Spieler mehr analysieren

Matthias Sammer wird künftig nicht mehr als Experte bei BVB-Spielen in der Champions League für Amazon Prime arbeiten. Das berichtet am Freitag die "Bild"-Zeitung, nach deren Infos Sportchef Lars Ricken ein internes Machtwort gesprochen und den Berater vor ein Ultimatum gestellt hat.

Die scharfe öffentliche Kritik von Berater Matthias Sammer am Champions-League-Auftritt des BVB beim FC Bologna (1:2) hat ein Nachspiel. Wie die "Bild" am Freitag berichtet, wird der 57-Jährige künftig bei Spielen der Dortmunder in der Königsklasse nicht mehr als Experte für Amazon arbeiten.

Verantwortlich dafür soll Sportchef Lars Ricken sein, der Sammer dem Bericht zufolge ein Ultimatum gesetzt hat. Dieses lautete: Entweder Sammer gibt seine Experten-Rolle bei BVB-Spielen für Amazon auf, oder sein Vertrag mit Borussia Dortmund wird aufgelöst.

Sammer reist nicht mit dem BVB nach Portugal

Wer Sammers Rolle am Amazon-Mikrofon beim kommenden Playoff-Spiel der Dortmunder bei Sporting in Lissabon (Dienstag ab 21 Uhr im sport.de-Ticker) einnehmen wird, steht noch nicht fest. Das Unternehmen hat sich bisher nicht zu dem Thema geäußert.

"Bild"-Angaben zufolge wird der Berater auch in anderer Rolle nicht in Portugal vor Ort sein. Sammers Name fehle auf der Liste der Reise-Delegation. Die Hintergründe seien aber noch unklar, heißt es.

Über den nun erfolgten Sammer-Knall war bereits direkt nach der Partie in Bologna spekuliert worden. Der "SID" hatte damals berichtet, dass der BVB seinem früheren Profi nahegelegt habe, seine Experten-Rolle niederzulegen - zumindest bei Spielen des eigenen Vereins.

Sammer-Kritik gefällt BVB-Bossen nicht

Sammer hatte nach dem sportliche Offenbarungseid in Italien kein Blatt vor den Mund genommen und gesagt, die Mannschaft sei "körperlich und geistig in einer Nicht-Verfassung. [...] Die Mannschaft kann nicht verteidigen, aber angreifen kann sie auch nicht. [...] Es gibt keine klare Struktur, es fällt alles auseinander." Worte, die den BVB-Bossen offenkundig nicht gefallen haben.

Gleichwohl war Sammers Kritik inhaltlich kaum von der Hand zu weisen. Das sahen auch die Verantwortlichen so, die Nuri Sahin nur wenige Stunden nach dem Schlusspfiff vor die Tür setzten.