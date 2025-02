Musiala-Verlängerung beim FC Bayern "quasi durch"

IMAGO/Eduard Martin

Jamal Musiala wird seinen Vertrag beim FC Bayern wohl verlängern

Der FC Bayern steht unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung mit Superstar Jamal Musiala. In den wichtigen Punkten sollen Spieler und Klub mittlerweile Einigkeit erzielt haben. Die Klärung der letzten Details könnte schon binnen nächster Woche abgeschlossen sein.

Wie die "Bild" am Freitag berichtete, darf der FC Bayern den Sekt schonmal kaltstellen und in wenigen Tagen auf die Vertragsverlängerung mit Jamal Musiala anstoßen. Das Thema sei "quasi durch", heißt es im Podcast "Bayern Insider".

Zu klären seien zwischen beiden Seiten lediglich noch "kleine vertragliche Paragraphen, die das Große und Ganze nicht mehr ins Wanken bringen sollten", heißt es.

FC Bayern lässt sich auf Ausstiegsklausel ein

Was laut "Bild"-Angaben bereits feststeht: In Musialas Vertrag wird es eine Ausstiegsklausel geben. Über diese wurde bereits vor einigen Wochen spekuliert. Wie hoch diese Klausel sein wird, ist nicht bekannt. Vermutet wird allerdings eine Größenordnung von rund 175 Millionen Euro.

Wann der 21-jährige Ausnahmefußballer sein neues Arbeitspapier unterschreibt, ist noch nicht klar. "Bild" zufolge wird es allerdings schon in "ein paar Tagen" so weit sein. Demnach könnten die Münchner den Vollzug schon in der kommenden Woche offiziell vermelden.

Musiala soll das Gesicht des FC Bayern werden

Sollte der Rekordmeister Musiala langfristig an sich binden, wäre ein großer Schritt auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft getan. Der offensive Mittelfeldspieler gilt schon jetzt als einer der besten Spieler Europas. Zahlreiche Spitzenklubs sollen ihn auf ihren Wunschzetteln gehabt haben.

Beim FC Bayern soll Musiala das Gesicht der Zukunft werden. Um ihn herum soll in den kommenden Jahren eine Mannschaft aufgebaut werden, die mit den Schwergewichten aus Madrid, Barcelona, Paris, London, Liverpool, London und Manchester Saison für Saison um den Titel in der Champions League mitspielen kann.

Mit der Vertragsverlängerung wäre der erste Schritt in diese Richtung getan.