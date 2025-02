FC Bayern vor nächster Vertragsverlängerung?

IMAGO/Oryk HAIST

Bleibt Dayot Upamecano (l.) langfristig beim FC Bayern?

Der FC Bayern treibt seine Personal-Planungen weiter voran. Dayot Upamecano könnte an der Säbener Straße wohl ebenfalls einen neuen Vertrag erhalten.

Dayot Upamecano bestätigte nach dem Heimsieg des FC Bayern gegen Werder Bremen (3:0) in der Fußball-Bundesliga am Freitagabend, dass er sich langfristig an den deutschen Rekordmeister binden könnte.

"Das macht mein Berater mit Max [Eberl] und Christoph [Freund]. Die Gespräche sind gut. Aber ich bin nur voll und ganz auf mein Spiel fokussiert", wird der Innenverteidiger bezüglich entsprechender Gespräche von "Sky"-Reporter Kerry Hau zitiert.

Zuvor hieß es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider", dass die beteiligten Parteien "auf einem guten Weg" sind, sich auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit zu einigen.

Upamecano in der Abwehr des FC Bayern gesetzt

Upamecano war im Sommer 2021 für die kolportierte Ablösesumme von rund 42,5 Millionen Euro von Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig nach München gewechselt. Der 26-Jährige ist aktuell nur noch bis 2026 an den deutschen Rekordmeister gebunden.

Upamecano ist beim FC Bayern unter Cheftrainer Vincent Kompany absoluter Stammspieler. So absolvierte der Abwehrmann in der laufenden Saison bereits 27 Pflichtspieleinsätze. Die Münchner Verantwortlichen sollen vom Rechtsfuß überzeugt sein und wollen aus diesem Grund mit ihm in die Zukunft gehen, so der Tenor bei "Bild".

"Dayot spielt eine super Saison", wird Bayerns Sportvorstand Max Eberl von "Sky"-Journalist Hau zitiert.

Der FC Bayern hat unlängst die Verträge von Torwart Manuel Neuer (bis 2026) und Linksverteidiger Alphonso Davies (bis 2030) verlängert. Mittelfeld-Star Jamal Musiala könnte wohl schon zeitnah ebenfalls ein neues Arbeitspapier unterzeichnen. Ob Joshua Kimmich und Leroy Sané über ihr Vertragsende im Sommer hinaus beim FC Bayern bleiben, bleibt vorerst weiter abzuwarten.