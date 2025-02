90+4! 1. FC Nürnberg schockt 1. FC Magdeburg

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Der Club gewann spektakulär

Auswärts eine Macht - zu Hause nur Pleiten, Pech und Pannen: Der 1. FC Magdeburg setzt seine kuriose Achterbahnfahrt durch die Zweitligasaison fort. Der FCM verlor am Samstag gegen den 1. FC Nürnberg durch ein Tor in letzter Minute mit 3:4 (1:3) und verpasste den Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz.

Erster der Auswärtstabelle, Letzter der Heimtabelle: Unbedingt wollte der FCM sich mit dem ersten Heimsieg seit fast einem Jahr von dieser Statistik befreien. Es begann allerdings wie so häufig zu Hause, es jubelte der Gegner. Der Nürnberger Innenverteidiger Ondrej Karafiat traf früh mit einem Kopfball (5.).

Magdeburg kam zwar durch ein Freistoßtor von Marcus Mathisen zurück (27.), lag jedoch nur sechs Minuten später zwei Treffer hinten.

Zunächst verwandelte Robin Knoche (30.) einen Foulelfmeter, dann unterlief FCM-Profi Jean Hugonet ein Eigentor mit dem Knie (33.). Martijn Kaars (72.) machte es noch einmal spannend - dann traf Hugonet (78.) auf der richtigen Seite. Julian Justvan (90.+4) schlug spät zurück. Aus zehn Heimspielen hat Magdeburg nur sieben Punkte geholt.

Nürnberg hatte im Wintertransferfenster mit lukrativen Spielerverkäufen aufhorchen lassen. U17-Weltmeister Finn Jeltsch wechselte für bis zu zehn Millionen Euro zum VfB Stuttgart, Stefanos Tzimas verkaufte der FCN für angeblich 25 Millionen zu Brighton and Hove Albion. Bis zum Sommer bleibt Tzimas aber noch in Nürnberg. Das Team von Miroslav Klose rückte bis auf vier Punkte an Magdeburg heran.