Ausstiegsklausel beim FC Bayern? Kane reagiert

IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

Seit 2023 für den FC Bayern auf Torejagd: Harry Kane

Harry Kane soll beim FC Bayern eine Ausstiegsklausel besitzen. Jedenfalls machten entsprechende Gerüchte unter der Woche die Runde. Der Torjäger wollte sich angesprochen darauf nicht wirklich in die Karten schauen lassen.

"Darüber möchte ich nicht reden. Was ich sagen kann, ist, dass ich sehr glücklich beim FC Bayern bin", wird Harry Kane (Vertrag bis 2027) nach dem 3:0-Heimsieg gegen Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga von "Sky" zitiert.

Die "Sport Bild" hatte am Mittwoch berichtet, dass sich der Angreifer im Zuge seines Wechsels von Tottenham Hotspur zum FC Bayern im Sommer 2023 eine Ausstiegsklausel gesichert haben soll. Eine erste Option für die kommende Transferperiode ist mittlerweile angeblich verstrichen. Ein vorzeitiger Transfer im Sommer 2026 soll derweil aber möglich sein.

Der "Telegraph" will von einem angeblichen Vorkaufsrecht für Tottenham Hotspur erfahren haben.

Kane beim FC Bayern vom Punkt eiskalt

Ob Kane in 2026 tatsächlich einen vorzeitigen Tapetenwechsel anstrebt, ist jedoch fraglich. "Sport Bild" zufolge fühlt sich der englische Superstar mit seiner Familie auch privat extrem wohl in München.

Kane steht in der laufenden Saison bei 28 Toren in 28 Pflichtspieleinsätzen. Zuletzt schnürte der 31-Jährige in der Bundesliga gegen Werder Bremen einen Elfmeter-Doppelpack.

Kane hat bereits 29 Strafstöße in Serie verwandelt. "Ich habe einen guten Lauf", meinte der Routinier nach dem Sieg gegen Werder diesbezüglich. Ein Fehlschuss könne aber in der Zukunft wieder vorkommen. "Es ist auch in der Vergangenheit passiert", so Kane. Der Mittelstürmer vergab zuletzt im WM-Viertelfinale 2022 zwischen England und Frankreich (1:2) vom Punkt.

Kane strebt beim FC Bayern weiterhin nach dem ersten großen Titel in seiner Profi-Karriere. Die Chancen in der Bundesliga stehen nicht schlecht. So sind die Münchner weiterhin souveräner Tabellenführer.