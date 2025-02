Bayern-Keeper Neuer deutet erneute Vertragsverlängerung an

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Wie lange steht Manuel Neuer beim FC Bayern noch im Tor?

Anfang Februar machte der FC Bayern die Vertragsverlängerung mit Torhüter Manuel Neuer offiziell. Der 38-Jährige wird somit noch mindestens bis zum Sommer 2026 im Kasten des deutschen Rekordmeisters stehen. Oder vielleicht noch länger?

Nach dem 3:0-Erfolg des FC Bayern in der Bundesliga gegen Werder Bremen wollte sich Manuel Neuer nicht auf ein Karriereende in etwas weniger als eineinhalb Jahren festlegen und deutete an, dass er sich vorstellen könnte, seinen Vertrag erneut zu verlängern.

Angesprochen darauf, ob die kommende Spielzeit als "Abschiedstournee" gesehen werden könnte, antwortete der Keeper am "DAZN"-Mikrofon süffisant: "Ist das schon der Abschied oder was?"

Wer folgt beim FC Bayern auf Manuel Neuer?

Er erklärte weiter: "Kann ich jetzt noch nicht sagen. Im Grunde genommen ist es so, dass der Verein und ich wirklich nur ein Jahr machen wollten und dann schauen wir mal, ob es schon die Rente sein muss."

Wie glücklich Daniel Peretz und der erst kürzlich vom 1. FC Köln verpflichtete Jonas Urbig wären, bleibt abzuwarten. Seine Konkurrenten lobte Neuer jedenfalls über den grünen Klee: "Wir Torhüter profitieren immer voneinander. Wir sind ein gutes Torwartteam. Egal, ob es jetzt der Daniel Peretz ist, der Jonas Urbig oder auch Ulle (Sven Ulreich; Anm. d., Red.)."

Besonders Neuzugang Urbig durfte sich ein Sonderlob abholen: "Er ist ein sehr guter Junge, der natürlich auch hungrig und motiviert ist, der seinen Weg gehen wird."

Neben Urbig, Peretz und Ulreich steht auch Alexander Nübel - derzeit an den VfB Stuttgart ausgeliehen - noch beim FC Bayern unter Vertrag. Zuletzt gab es aber Gerüchte, nach denen die Verantwortlichen der Münchner nicht vollends überzeugt von dem mittlerweile 28-Jährigen seien. Deswegen ist es derzeit ist völlig unklar, ob Nübel nochmal nach München zurückkehren wird.

Manuel Neuer dürfte es egal sein. Der gebürtige Gelsenkirchener etablierte sich nach seinem Wechsel vom FC Schalke 04 zum FC Bayern schnell und stand bisher in 548 Partien für den FCB auf dem Platz und gewann mit dem Verein unter anderem elf deutsche Meisterschaften, wurde fünfmal Pokalsieger und triumphierte zweimal in der Champions League.